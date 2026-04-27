به گزارش خبرگزاری ایلنا، بنابر اعلام آموزش و. پرورش، بودجه رفاهیات از ۶ همت به ۱۲ همت رسیده و رشد ۱۰۰ درصدی درسال ۱۴۰۵نسبت به سال گذشته داشته است. اما تمامی این بودجه رفاهی صرف پرداخت‌های مناسبتی نیست و بیمه تکمیلی هم شامل می‌شود.

به گزارش کانال شبکه خبری بازنشستگان، به عنوان مثال، کمک هزینه دندانپزشکی فرهنگیان که ۶ میلیون تومان است احتمالا در قرارداد جدید حداقل به بالای ۱۰ تومن خواهد رسید و بخشی از بودجه رفاهیات ۱۲ همتی صرف همین موارد خواهد شد.

