اولین رفاهیات مناسبتی برای فرهنگیان درسال جدید واریز میشود +مبالغ
ولین رفاهیات مناسبتی سال ١۴٠۵ باتوجه به فرارسیدن هفته معلم درروزهای آتی به حساب فرهنگیان شاغل و دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان واریز خواهدشد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، بنابر اعلام آموزش و. پرورش، بودجه رفاهیات از ۶ همت به ۱۲ همت رسیده و رشد ۱۰۰ درصدی درسال ۱۴۰۵نسبت به سال گذشته داشته است. اما تمامی این بودجه رفاهی صرف پرداختهای مناسبتی نیست و بیمه تکمیلی هم شامل میشود.
به گزارش کانال شبکه خبری بازنشستگان، به عنوان مثال، کمک هزینه دندانپزشکی فرهنگیان که ۶ میلیون تومان است احتمالا در قرارداد جدید حداقل به بالای ۱۰ تومن خواهد رسید و بخشی از بودجه رفاهیات ۱۲ همتی صرف همین موارد خواهد شد.