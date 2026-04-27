آخرین اخبار از اجرای متناسبسازی و افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
هنوز افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی، تصویب و ابلاغ نشده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرغم گذشت یک هفته از اردیبهشت، هنوز افزایش مستمری بازنشستگان و مستمریبگیران تامین اجتماعی، تصویب و ابلاغ نشده است.
بنابر اعلام تامین اجتماعی، «با توجه به عدم ابلاغ بخشنامه مزد سال ۱۴۰۵ و متعاقب آن عدم امکان تصویب جزئیات افزایش مستمریهای سال جدید در ارکان سازمان تأمین اجتماعی تا زمان انجام محاسبات مربوط به مستمری فروردینماه، این واریزی به صورت علیالحساب و بر اساس آخرین حکم سال گذشته بازنشستگان و مستمریبگیران انجام شد.
متعاقب ابلاغ رسمی بخشنامه مذکور در هفته اخیر، فرآیند انجام مراحل قانونی از جمله محاسبه و تهیه لیستهای مربوطه توسط واحدهای اجرایی و بررسی و صحتسنجی اطلاعات و همچنین تأمین منابع، زمانبندی پرداخت مابهالتفاوت افزایش سالانه و مبالغ متناسبسازی مشمولین از طریق سازمان اطلاعرسانی خواهد شد.»