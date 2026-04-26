به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، «سید مالک حسینی» در حاشیه نشست مشترک با دستگاه‌های سیاستگذار اشتغال اظهار کرد: با توجه به قانون بودجه سال ۱۴۰۵ این وزارتخانه پس از چندین سال مسئولیت تهیه پیشنهاد توزیع و انتخاب دستگاه‌های واجد شرایط را بر عهده دارد که در جلساتی مشترک با وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور، بانک مرکزی و معاونت‌های مرتبط ریاست جمهوری این فرآیند حال طی شدن است.

وی با اشاره به سرعت طی فرآیند توزیع سهم نهادی در سال جدید بیان کرد: یکی از نگرانی‌های مردم و کسب و کارهای خرد و خانگی در سال گذشته، ابلاغ دیرهنگام منابع و فرصت کم نهادها و مردم برای جذب و دریافت تسهیلات بود که بناست با همراهی و تفاهم‌نظر ایجادشده میان سیاستگذاران، با سرعت و دقت بیشتر این فرآیند طی شود.

به گفته وی در سال جدید با پیگیری‌های دولت چهاردهم و همراهی مجلس و بانک مرکزی، افزایش سی درصدی منابع مصوب شده است که سهم هر استان بطور مساوی ۱۶۷۷ میلیارد تومان خواهد بود.

حسینی ابراز امیدواری کرد که در شرایط موجود که جنگ و تلاطم‌های اقتصادی موجب آسیب‌پذیری بیشتر کسب و کارهای خرد و خانگی شده است، با تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه و جلسات آتی بتوان بخشی از نگرانی صاحبان کسب و کارهای خرد و خانگی، خصوصا جامعه مخاطب نهادهای حمایتی را برطرف خواهد کرد.

وی ضمن تشکر از همراهی بانک مرکزی و بانک‌های عامل پرداخت تسهیلات، گفت: با توجه به شرایط موجود کشور و صف متقاضیان ثبت‌نام شده، پرداخت منابع سال ۱۴۰۴ تا پایان اردیبهشت‌ماه تمدید شده و مطابق مصوبات این جلسه، سایر متقاضیانی که موفق به دریافت تسهیلات نشوند، پرونده آن‌ها به سال جدید منتقل خواهد شد تا از بروکراسی بی‌مورد و آزار دهنده پیشگیری شود.

