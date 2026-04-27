به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر نجاری (دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان) در نشست تشکل‌های کارگری و کارفرمایی که به مناسبت هفته کارگر و با حضور سید محسن صادقی، استاندار زنجان برگزار شد، با اشاره به شرایط دشوار و ناپایدار کنونی اظهار داشت: در سایه بحران‌های اقتصادی، مسئولیت اجتماعی و اخلاقی فعالان اقتصادی و مدیران اجرایی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.

وی با تاکید بر اینکه کارگران ستون فقرات تولید و محور اصلی پویایی اقتصادی کشور هستند، افزود: جامعه کارگری امروز تحت فشارهای شدید معیشتی و روانی قرار دارد؛ لذا این قشر نیازمند توجه ویژه و اتخاذ تصمیمات مسئولانه از سوی کارفرمایان و مدیران واحدهای تولیدی است.

نجاری، در ادامه خواستار خویشتنداری کارفرمایان در تصمیمات مربوط به تعدیل نیرو، کاهش اشتغال و تعطیلی واحدهای تولیدی شد و تصریح کرد: حفظ هر فرصت شغلی در این شرایط بحرانی، نه تنها یک اقدام انسانی و اخلاقی، بلکه تصمیمی هوشمندانه در راستای پایداری تولید و حفظ ثبات اجتماعی کشور محسوب می‌شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان همچنین با خطاب قرار دادن دولت و مدیران ارشد استانی، بر ضرورت اولویت‌بخشی به حمایت از واحدهای تولیدی تاکید کرد و گفت: تخصیص به‌موقع اعتبارات، تسهیل در دسترسی به تسهیلات بانکی، ایجاد مشوق‌های حفظ اشتغال و رفع موانع اداری می‌تواند نقش مؤثری در استمرار فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و حمایت از معیشت خانواده‌های کارگری ایفا کند.

وی با هشدار نسبت به پیامدهای نادیده گرفتن حقوق کارگران خاطرنشان کرد: بی‌توجهی به ضرورت حمایت از جامعه کارگری، پیامدهایی همچون افزایش نارضایتی اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی را به دنبال خواهد داشت.

نجاری در پایان ابراز امیدواری کرد که با تکیه بر عقلانیت، همدلی و مسئولیت‌پذیری مشترک میان دولت، کارفرمایان و کارگران، بتوان از این دوران سخت با کمترین آسیب عبور کرد و آرامش اجتماعی و وحدت ملی را در سطح جامعه حفظ نمود.

