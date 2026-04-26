به گزارش خبرنگار ایلنا، مالک حسینی، معاون اشتغال وزیر کار، در جلسه "زنان در کارزار تولید و کار" گفت: یکی از مظلوم‌ترین اقشار، مدیران دولتی هستند که تمایل دارند کاری انجام دهند اما خب ما با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستیم. همان‌گونه که شما در بخش تولید آسیب دیده‌اید و سختی کشیده‌اید، ما نیز از سال گذشته، اگر بخواهیم مقایسه کنیم، با محدودیت‌ها و چالش‌هایی مواجه بوده‌ایم. ابتدای سال گذشته با یک جنگ مواجه شدیم، مقداری تلاش کردیم شرایط را ترمیم کنیم، اما مجدداً مسائلی پیش آمد. در دی‌ماه حوادث تلخی را تجربه کردیم که امیدواریم هرگز تکرار نشود و پس از فاصله‌ای کوتاه، دوباره جنگ را تجربه کردیم.

وی ادامه داد: شاید در تاریخ ایران کمتر دوره‌ای را بتوان یافت که این حجم از حوادث فشرده در آن رخ داده باشد. به همین میزان، هر حادثه‌ای که رخ می‌دهد، ما تلاش می‌کنیم از منابع عمومی محدود موجود استفاده کنیم.

مالک حسینی گفت: مدیریت یک کارگاه به‌تنهایی کار سختی است، چه برسد به مدیریت چندین میلیون نیروی کار که بر دوش ما است و هرگونه تعدیل آن‌ها، زندگی بسیاری را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ما روزهای بسیار سختی را در کنار شما سپری می‌کنیم.

وی گفت: یکی از نکات مثبت این است که از مجموع ۴۱ همتی که تسهیلات سال گذشته پرداخت شد، حدود ۲۳ همت آن به کسب‌وکارهای زنان اختصاص یافت.

وی افزود: چند واقعیت را باید بپذیریم. هر جنگی تبعات خاص خود را دارد از جمله کوچک شدن اقتصاد و افزایش نااطمینانی‌ها، به‌ویژه زمانی که طرف مقابل قابل پیش‌بینی نباشد. شرایط کنونی نیز چنین است.

مالک حسینی تاکید کرد: در حال حاضر، شرایط بسیار دشوار است و دولت نیز با محدودیت منابع مواجه است؛ همان‌طور که پیش از جنگ نیز با این محدودیت‌ها روبه‌رو بود. این‌ها واقعیت‌هایی است که باید پذیرفته شود. در عین حال، باید تأکید کنم که مردم در هر شرایطی همراه هستند و این موضوع بسیار ارزشمند است.

وی گفت: در این فاصله، باید از سیاست‌های فعال استفاده کنیم؛ به این معنا که از بنگاه‌های آسیب‌دیده حمایت شود، از جمله از طریق یارانه دستمزد و بیمه، تا بتوانند نیروی کار خود را حفظ کنند. برای مثال، برای بنگاه‌هایی با ۲ تا ۵۰ نفر نیروی کار که بیمه پرداخت کرده‌اند، تسهیلاتی در نظر گرفته شده است که به ازای هر نفر، مبلغی معادل حداقل دستمزد (حدود ۲۲ میلیون تومان) برای دو ماه پرداخت می‌شود، با دوره بازپرداخت شش‌ماهه و نرخ سود ۹ درصد (سالانه ۱۸ درصد).

وی گفت: این برنامه برای حدود ۱.۸ میلیون نفر طراحی شده است. این افراد عمدتاً کسانی هستند که به دلیل مشکلاتی مانند تأمین مواد اولیه یا اختلال در چرخه تولید، دچار آسیب شده‌اند. ثبت‌نام از طریق سامانه وزارت اقتصاد انجام می‌شود و تلاش شده فرآیند بررسی و پرداخت با سرعت انجام گیرد.

مالک حسینی گفت: در خصوص برخی پیشنهادها مانند معافیت بیمه‌ای، باید توجه داشت که چنین تصمیماتی تبعاتی دارد. به‌عنوان مثال، تأمین اجتماعی برای پرداخت حقوق بازنشستگان باید حدود ۱۵۰همت پرداخت کند که برای تامین بخشی از این پول به منابع حاصل از بیمه نیاز دارد. اگر این منابع حذف شود، دولت باید از محل دیگری تأمین مالی کند که خود می‌تواند منجر به تورم شود. ما نمی‌توانیم به صورت جزیره‌ای تصمیم بگیریم.

وی گفت: نکته مهم دیگر، تفکیک میان انواع مشاغل است. برخی مشاغل مانند فریلنسری یا مشاغل خانگی، ممکن است موقتاً دچار رکود شوند و درآمد آنها از دی ماه به صفر رسیده باشد، اما این شغل‌ها از بین نمی‌روند و با بهبود شرایط، مجدداً فعال می‌شوند. تجربه نشان داده است که پس از بحران‌ها، بخشی از نیروی کار به سرعت به بازار بازمی‌گردد.

وی ادامه داد: بخش دیگر مشاغلی هستند که به طور مستقیم در جنگ آسیب دیدند و کارگاه کلاً از بین رفته است.

مالک حسینی گفت: تا الان حدود ۱۴۷هزار نفر بیمه بیکاری ثبت نام کردندو ممکن است این عدد بیشتر شود. اما اگر بتوانیم مواد اولیه را به موقع وارد کنیم در دو زنجیره فولاد و پتروشیمی شروع خوبی می‌شود. بنابراین متغیرها بسیار است.

معاون اشتغال وزیر کار کفت: ما به دنبال ایجاد ستاد ویژه‌ای هستیم تا به طور روزانه رصد کنیم که کجا در اشتغال آسیب می‌بیند و ما با توان خود و دستگاه‌های دیگر چه می‌توانیم برای آنها انجام دهیم.

مالک حسینی گفت: ما سالها تحریم بودیم و دو جنگ سنگین را در یک سال پشت سر گذاشتیم و صادقانه بگویم که منابع کافی نداریم. درخواست مشخص من این است که فعالان اقتصادی با ارائه ایده‌های ساده و کاربردی، ما را در تصمیم‌گیری یاری کنند. باید تلاش شود تا حد امکان از تعطیلی بنگاه‌ها جلوگیری شود. ما نیز متعهد می‌شویم که با تمام توان، برای حل مسائل اقدام کنیم.

