به گزارش خبرنگار ایلنا، لغو فوری مهلت ۳۰ روزه بیمه بیکاری به منظور فرصت دوباره برای جاماندگان از لیست متقاضیان در دستور کار قرار گرفت.

به دلیل اختلالات سامانه روابط کار، بسیاری از افراد نتوانستند طی مهلت ۳۰ روزه درخواست بیمه بیکاری را ثبت کنند.

‌طبق ابلاغیه جدید تأمین اجتماعی و وزارت کار:

مهلت ۳۰ روزه تا اطلاع ثانوی برداشته شد؛ اگر تاریخ بیکاری‌تان قبل از ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ است، نگران از دست رفتن فرصت نباشید.

برای انجام مراحل اابته نیاز به مراجعه حضوری نیست و زمان پیگیری پرونده‌ها تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ تمدید شده است.

گفتنی است این مصوبه برای افرادی است که به دلیل اختلال سایت موفق به ثبت‌نام نشده بودند و حالا می‌توانند با خیال راحت‌تر اقدام کنند.

در ادامه متن بخشنامه جدید وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی در خصوص بیمه بیکاری را مشاهده می‌کنید:

