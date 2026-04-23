خبر مهم معاون وزیر کار درباره واریز کالابرگ/ مبلغ کالابرگ زیاد نمی شود؟!

به گزارش ایلنا، «یعقوب اندایش» معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفتگویی با اشاره به ادامه طرح کالابرگ گفت که در بودجه امسال ۹۹۶ هزار میلیارد تومان به کالابرگ اختصاص دارد، بنابراین اجرای طرح ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: فعلا با همان رقم یک میلیون تومان برای هر نفر کالابرگ ادامه پیدا خواهد کرد.

اندایش عنوان کرد: درخواست افزایش مبلغ کالابرگ به دولت ارائه شده زیرا در ماده ۳ همان تبصره ۱۰.۱۰ بودجه به صراحت گفته که دولت با توجه به تورم باید رقم کالابرگ را افزایش دهد

