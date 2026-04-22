جزئیات برگزاری مراسم تجدید میثاق کارگران با رهبر شهید و بیعت با رهبر سوم انقلاب

به گزارش ایلنا، ستاد گرامیداشت هفته کارگر در خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران، برای دعوت از کارگران برای شرکت در مراسم تجدید میثاق با رهبر انقلاب، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

متن اطلاعیه به شرح ذیل است:

به مناسبت اولین روز هفته کارگر، مراسم تجدید میثاق کارگران با رهبر شهید انقلاب و بیعت با رهبر سوم انقلاب اسلامی آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای برگزار می‌شود.

کارگران روز شنبه ۵ اردیبهشت ساعت ۱۹ در تهران، خیابان انقلاب، خیابان ابوریحان، تقاطع روانمهر، خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران حضور بهم رسانند.

لازم به ذکر است، ستاد گرامیداشت هفته کارگر از همه کارگران برای حضور در این مراسم دعوت به عمل آورده است.

