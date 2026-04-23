اشتغال حدود ۲۵۰ کارگر در فولاد سیادن/ امیدواری کارگران به بهبود وضعیت

کارگران فولاد سیادن ابهر در ارتباط با وضعیت این کارخانه به خبرنگار ایلنا گفتند: در حال حاضر حدود ۲۵۰ کارگر به‌صورت قراردادی در این واحد تولیدی مشغول کارند و به نسبت سال قبل، از وضعیت فعلی اشتغال خود رضایت دارند.

کارگران این کارخانه می‌گویند: چندین سال است با چالش کارگری روبرو هستیم و همواره مطالبات‌مان با تاخیر چندین ماهه پرداخت می‌شود اما خوشبختانه با پیگیری کارگران و مساعدت مسئولان کارخانه، اخیرا حقوق بهمن ماه پرداخت شد و در حال حاضر، حقوق اسفند سال گذشته و فروردین ماه سال جاری را طلبکاریم.

این کارگران با بیان اینکه سال گذشته فولاد سیادن با مشکل قطعی برق مواجه بود در ادامه افزودند: بعد از چند دوره تعطیلی موقت، با مساعدت مسئولان مجدداً فعالیت تولیدی خود را از سر گرفته‌ایم و تولید در این کارخانه از ابتدای فروردین ماه سال جاری سرعت گرفته؛ ما در تلاش هستیم به شرایط سال قبل بازنگردیم.

به گفته کارگران فولاد سیادن؛ مشکل این کارخانه «کمبود نقدینگی» است، نهادهای دولتی باید به این واحد بزرگ صنعتی کمک کنند تا از بحران مالی خارج شوند تا مشکل کمبود نقدینگی و تاخیر در پرداخت معوقات مزدی کارگران، برای همیشه مرتفع شود.

کارگران یادآور شدند: مطالبات‌مان شامل دو ماه حقوق اسفند و فروردین ماه است البته در این میان حدود ۱۵ کارگر تعدیلی که سال گذشته به کار بازگشته‌اند هنوز حقوق بهمن ماه خود را دریافت نکرده اند.

کارگران این کارخانه تصریح کردند: در حال حاضر آنچه برای کارگران فولاد سیادن حائز اهمیت است، به‌روز شدن دستمزد ماهانه و حفظ اشتغال از طریقِ افزایش تولید است که امیدواریم این مهم نیز از سوی مسئولان و مردم با تحقق شعار حمایت از صنایع تولیدی انجام شود.

