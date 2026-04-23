چرا حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در فروردین افزایش نیافت؟!

به گزارش خبرنگار ایلنا، بازنشستگان تامین اجتماعی از عدم افزایش مستمری‌ها در فروردین انتقاد دارند؛ سالهاست که افزایش مستمری این بازنشستگان براساس عرفی نه چندان قانونی به ابلاغ مصوبه مزدی شورایعالی کار گره خورده است و تاخیر در ابلاغ، موجب شد مستمری‌بگیران کم‌درآمد تامین اجتماعی در فروردین امسال حقوق سال قبل را بگیرند.

«هادی قاسمی‌پور» فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی در این رابطه به ایلنا می‌گوید: وقتی افزایش حقوق بازنشستگان را به ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی که متاثر از ماده ۴۱ قانون کار بستند، گره زدند، انتظار بیشتری نمی‌شود داشت؛ بارها و بارها اعلام کردیم بازنشستگان فقط یک ملاک برای افزایش مستمری دارند و آن هم ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و افزایش مستمری‌ها به اندازه سبد هزینه‌های زندگی است اما همواره در رویه‌ای نادرست، چشم به راه ابلاغ مصوبه مزدی شورایعالی کار ماندند و بازنشستگان را دچار ضرر و خسران کردند.

او توضیح می‌دهد که مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی، از محل اندوخته سال‌های اشتغال خودشان پرداخت می‌شود و باید مطابق قانون افزایش یابد:

«کارگرانی که در مشاغل مختلف هر ماهه پول بیمه‌های خودشان را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کردند، کارگرانی که بخشی از درآمد کوچک خود را به سازمان دادند تا بعد از این همه کار و تلاش در راستای توسعه اقتصادی، در زمانی که توانایی ندارند و به پیری می‌رسند، از این پس‌انداز‌ها استفاده کنند، حالا درگیر فقر مطلق شده‌اند؛ متاسفانه حالا کار به جایی رسیده که در زمان پیری باید در انتظار یک ابلاغیه، یک ویرگول و یک بوروکراسی طولانی باشند.»

قاسمی‌پور ادامه داد: هیچکس به دولت و دولت مردان نمی‌گوید که مگر می‌خواهید به ما بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی صدقه بدهید؟ مگر از جیب خودتان است که مستمری‌های ما را پرداخت می‌کنید؟ طی سال‌های متمادی کارگران توانستند یک سازمان کوچک را به یک سازمان توانمند و پرسرمایه تبدیل کنند، با چه هدفی؟ فقط برای اینکه در زمان بازنشستگی و کهولت بتوانند به نحو احسن از این سرمایه بهرمند شوند.

به گفته این فعال صنفی، بزرگترین بدبیاری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، نداشتن حامی در سطوح فرادستی و تصمیم‌گیر است که موجب شده، فقر این گروه سال به سال عمیق‌تر شود.

او در پایان تاکید کرد که «تنها مرجع افزایش مستمری بازنشستگان، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی‌ست و این افزایش بایستی از اولین ماه هر سال یعنی از فروردین اعمال شود.»

