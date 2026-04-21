حق مسکن سه میلیون تومانی به کجا رسید؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، وزیر کار بعد از ابلاغ مصوبه مزدی با اعلام اینکه حداقل دستمزد کارگران نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد افزایش یافته، گفت: امسال ماهانه ۵۰۰ هزار تومان بابت پایه سنواتی، دو میلیون و دویست هزار تومان بابت رفاهیات و ۵۰۰ هزار تومان نیز بابت حق تأهل در نظر گرفته شده، اما سه میلیون تومان حق مسکن بعد تصویب هیئت دولت ابلاغ می شود.

وزیر کار البته از زمان دقیق تصویب افزایش حق مسکن کارگران در هیئت دولت خبری نداد.

ظاهراً هنوز از بلاغ حق مسکن سه میلیون تومانی خبری نیست و این مولفه مزدی به حقوق فروردین ماه کارگران تعلق نمی‌گیرد.

انتهای پیام/