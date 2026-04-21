به گزارش خبرنگار ایلنا، اخبار دریافتی از منابع کارگری حاکی از آغاز موج تعدیل نیرو در مجموعه‌ی «دیجی‌کالا» است. بر اساس این گزارش‌ها، از روز گذشته روند خروج تعداد قابل ملاحظه‌ای از کارکنان این شرکت در بخش‌های مختلف کلید خورده است.

منابع آگاه اعلام کرده‌اند که این تعدیل‌ها منحصر به یک واحد خاص نبوده و طیف وسیعی از نیروها، از بخش‌های اداری، مالی و دفتری گرفته تا واحدهای عملیاتی شامل انبارداری و شبکه حمل‌ونقل (لجستیک) را در بر گرفته است. گفته می‌شود تعداد افرادی که در این مرحله با خطر بیکاری مواجه شده‌اند به چند صد نفر می‌رسد.

انتقاد از بهانه‌جویی برای تعدیل در شرایط حساس

این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که به گفته فعالان کارگری، این مجموعه بزرگ فروش آنلاین در بحران‌های اخیر و شرایط متلاطم اقتصادی، آسیب ساختاری جدی ندیده و جریان فعالیت‌های آن کماکان برقرار بوده است.

تهدید معیشت هزاران خانوار

یک فعال کارگری در گفتگو با خبرنگار ایلنا با ابراز نگرانی از تداوم این روند اظهار داشت: «دیجی‌کالا به عنوان یکی از بزرگترین پلتفرم‌های خدماتی، معیشت چندین هزار کارگر را به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت پوشش دارد. هرگونه تصمیم برای حذف گسترده نیروها، نه تنها امنیت شغلی شاغلان فعلی را از بین می‌برد، بلکه معیشت هزاران خانواده را که به این زنجیره متصل هستند، با چالشی جدی مواجه خواهد کرد.»

