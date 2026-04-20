آغاز واریز حقوق فروردینماه بازنشستگان کشوری و فولاد
معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری از آغاز فرایند واریز حقوق نخستین ماه سال جاری به حساب یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر از بازنشستگان و ذینفعان کشوری و همچنین بازنشستگان گروه فولاد خبر داد.
به گزارش ایلنا، واریز حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق فولاد از بعد از ظهر امروز آغاز شد.
حشمتاله سلیمانی با اعلام این خبر اظهار کرد: با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل کشور، حقوق فروردینماه از امروز، دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۵، بر اساس احکام جدید آغاز و تا فردا سه شنبه ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به تغییرات مثبت در احکام سال جدید تصریح کرد: در حقوق ماه جاری، علاوه بر اعمال افزایش ۲۰ درصدی سنواتی نسبت به حقوق اسفندماه سال گذشته، مبلغ ثابت ۲۷ میلیون و ۵۴۰ هزار ریال تحت عنوان فوقالعاده خاص نیز برای بازنشستگان لحاظ شده است.
سلیمانی همچنین به اجرای سومین سال احکام متناسبسازی اشاره کرد و افزود: در حقوق فروردینماه، مرحله سوم (آخرین سال) متناسبسازی برنامه هفتم پیشرفت شامل اجرای ۳۰ درصد سوم از ۹۰ درصد حقوق و فوقالعادههای شاغل همتراز، بر اساس جداول و دستورالعملهای سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه اجرایی شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری خاطرنشان کرد که در احکام جدید، اعمال متناسبسازی و ضریب سال ۱۴۰۵ به صورت جداگانه و دقیق محاسبه شده است تا شفافیت کامل در پرداختیهای این ماه به بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر از بازنشستگان و وظیفه بگیران در صندوق بازنشستگی کشوری و گروه فولاد برقرار باشد.