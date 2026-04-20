جزئیات برنامه مشترک سازمان جهانی کار و ویتنام برای بهبود بازار کار
نشست بررسی برنامه مشترک سازمان جهانی کار و ویتنام برای بهبود بازار کار برگزار شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه خبری سازمان بینالمللی کار (ILO)، سازمان جهانی کار و اتاق صنعت و تجارت ویتنام (VCCI) این هفته برای تقویت همکاری در زمینه ارتقای کسب و کارها تشکیل جلسه دادند.
این جلسه که به ریاست خانم سینون پارک، مدیر دفتر ILO در ویتنام، و خانم تران تی لان، دبیرکل اتاق صنعت و تجارت ویتنام، برگزار شد، بر چگونگی حمایت بهتر از شرکتها در حوزه اشتغال تاکید شد.
در این جلسه تصریح شد که از شرکتها انتظار میرود در ویتنام تمامی سازوکارهای لازم برای مدیریت مشکلات نیروی کار را از جمله دستمزدها، ثبات شغلی، ایمنی و بهداشت حرفهای و حق تشکلیابی و افزایش اشتغال به کار بگیرند. سازمان جهانی کار نیز با استفاده از ظرفیت جهانی زنجیره تامین کالا و منابع حمایتی، کمکهای لازم در این حوزه را به ویتنام ارائه دهد.
از جمله بحثهای صورت گرفته در این نشست، بحث مشاغل الکترونیک و دیجیتال و چگونگی بهبود وضعیت نیروی کار و تشکلیابی آن در کنار بهبود اشتغال این بخش بوده که مباحثی نیز در این حوزه در دستور کار نهایی جلسه قرار گرفت.