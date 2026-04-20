معوقات مزدی کارگران داروگر تهران/ یک ماه حقوق پرداخت شد

یکی از کارگران کارخانه داروگر تهران در تماس با خبرنگار ایلنا، از دریافت حقوق بهمن ماه ۱۴۰۴ کارگران این واحد بدون محاسبه مزایای اضافه کاری خبر داد.

این کارگر گفت: یک ماه از مجموع ۴ ماه معوقات مزدی کارگران داروگر تهران که مربوط به بهمن ماه سال گذشته (۱۴۰۴) می‌شود، صبح امروز (دوشنبه ۳۱ فروردین ماه) به صورت حداقل حقوق پرداخت شد.

به گفته وی، به جز پرداخت نشدن یک ماه حقوق اسفند ماه ۱۴۰۴، کارگران حقوق مرداد و شهریور ۱۴۰۳ خودرا هنوز طلبکارند در عین حال هیچ خبری از پرداخت عیدی نیست.

این کارگر گفت: دریافت یک ماه حقوق بعد از گذشت دو و نیم ماه، مشکلات مالی ما کارگران را حل نمی‌کند؛ ما خواستار واریز هرچه سریع‌تر مابقی مطالبات معوقه خود هستیم.

او با بیان اینکه جدا از بدهی کارفرما به کارگران، این کارخانه بدهی مالی زیادی به برخی ارگان‌های دولتی و سازمان‌ها دارد گفت: کارفرما می‌تواند به ازای پولی که از فروش ضایعات و محصولات تولید شده انبار (که غالبا شامپوهای تازه تولید شده هستند) و سایر تجهیزات ناکار آمد کارخانه بدست می‌آید بخشی از حقوق و بیمه کارگران را پرداخت کنند و مابقی پول بدست آمده را صرف هزینه‌های جاری کارخانه و تامین مواد اولیه برای تولید کنند.

وی در خاتمه گفت: کارگران بارها به دلیل مشکلات معیشتی از مسئولان دولتی از جمله وزارت کار، استانداری و فرمانداری، خواستار رسیدگی به وضعیت خود شده‌اند اما هنوز برای حل مشکلات این کارخانه چاره‌جویی نشده است.

