اجلاسی برای مهار جریان راست افراطی و ریاضت اقتصادی در بارسلونا؛
کاری کنیم دولتهای افراطی سر کار نیایند/ یک زندگی شکوفا برای کارگران
اتحادیههای کارگری اسپانیا در گردهمایی خود علیه راست افراطی و سیاستهای ریاضتی که هفته گذشته برگزار شده، اعلام کردند: بهترین راه برای مقابله با ظهور جریان راست افراطی و سیاستهای ریاضت اقتصادی، بهبود زندگی کارگران است.
به گزارش ایلنا و به نقل از ITUC، کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری با اعلام خبری از اتحادیهها و برخی گروههای مدنی و سیاسی در بارسلونای اسپانیا، اعلام کرد: یک ائتلاف در میان تشکلها و اتحادیههای کارگری و سایر نهادهای مدنی این کشور برای مبارزه با راست افراطی، سیاستهای سرمایهداری و تلاش برای افزایش حقوق و عدالت اجتماعی، با هماهنگی این کنفدراسیون درحال انجام است.
اتحادیههای کارگری اسپانیا در گردهمایی خود علیه راست افراطی و سیاستهای ریاضتی که هفته گذشته برگزار شده، اعلام کردند: بهترین راه برای مقابله با ظهور جریان راست افراطی و سیاستهای ریاضت اقتصادی، بهبود زندگی کارگران است. اطمینان از اینکه هر کارگر بتواند آنچه را که برای یک زندگی مناسب و تأمین آیندهای امیدوارکننده برای خود و خانوادههایش لازم است، تأمین کند، باید در اولویت اصلی باشد تا شاهد ظهور دولتهای افراطی و جنگطلب نباشیم.
جریان راست افراطی در اروپا و آمریکا از ناامنی و تفرقه تغذیه میکند، اما چیزی به کارگران ارائه نمیدهد. جنگ و تغذیه از ترس راه حل نیست؛ دموکراسی که مشاغل مناسب، دستمزدهای مناسب، خدمات عمومی قوی و حقوق در محل کار را ارائه میدهد، راه حل است. ما باید اقتصاد را پس بگیریم تا برای کارگران کار کند، نه برای تعداد کمی از بالاییها! وقتی دولتها زندگی مردم را بهبود میبخشند و دموکراسی را تقویت میکنند، زمینه رشد راست افراطی را قطع میکنند.
در مجمع اتحادیههای کارگری که در حاشیه مجمع تشکلهای مترقی اسپانیا برگزار شد، رهبران و نمایندگان اتحادیههای کارگری در بارسلونا گرد هم آمدند تا مسیری را برای شکست راست افراطی از طریق تغییر واقعی و مثبت در زندگی کارگران تعیین کنند.
تجربه اسپانیا نشان میدهد که این مسیر جواب میدهد. این نشان میدهد که سیاستهایی با بُعد اجتماعی قوی برای پیشرفت اقتصادی ضروری هستند.