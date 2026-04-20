اجرای ناقص فوق العاده خاص برای بازنشستگان لشکری

امیر رهبر، فعال صندوق بازنشستگی لشکری، به خبرنگار ایلنا گفت: با توجه به اینکه برابر تبصره ۳ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، هرگونه افزایشِ قابلِ کسورِ بازنشستگی (برای بازنشستگان کشوری) با ۲۰ درصد افزایش، شامل شاغلان و بازنشستگان نیروهای مسلح نیز می‌شود و این نص صریح قانون است، متأسفانه سازمان برنامه و بودجه در اجرای آن برای بازنشستگان نیروهای مسلح همراهی نکرده است.

رهبر اضافه کرد: نظر به اینکه «فوق‌العاده خاص» با ۲۰ درصد افزایش برای شاغلان اعمال شده است، می‌بایست برابر تبصره ۳ ماده ۱۱۷ و قانون متناسب‌سازی ۹۰ درصد، این افزایش شامل بازنشستگان نیز بشود.

وی تاکید کرد: مسئولان محترم ستاد کل، ساتا و سابا نیز با تأیید و تأکید بر این موضوع، در تلاشی مجدانه جهت تأمین اعتبار از معاونت برنامه و بودجه برای بازنشستگان نیروهای مسلح هستند؛ لذا امید است این معاونت در راستای اجرای قانون، نهایت همکاری را به عمل آورد.

انتهای پیام/