انتظار طولانی کارگران شهرداری چابهار/ هنوز مطالبات قدیمی پرداخت نشده

جمعی از کارگران شهرداری چابهار در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: حدود ۲۰۰ کارگر مجموعه شهرداری چابهار که تحت مسئولیت یک شرکت طرف قرارداد با شهرداری مشغول به کار هستند، با عدم ابلاغ مصوبه مزدی، حقوق فروردین ماه خود را همانند قبل بر اساس دستمزد سال ۱۴۰۴ دریافت کرده‌اند اما از تداوم بی‌توجهی به مطالبات قدیمی خود انتقاد دارند.

وی با تاکید بر ضرورت پیگیری مشکلات کارگران در این روزها که با افزایش قیمت اجناس مصرفی و غیرمصرفی روبرو هستیم، ادامه داد: پرداخت اضافه کاری کارگران از سال ۹۸ به تاخیر افتاده؛ در عین حال پاداش و سنوات ما کارگران دو سال به تاخیر افتاده است. همچنین به صورت میانگین دو سال حق بیمه هر کارگر به تامین اجتماعی واریز نشده و چندین سال است در دریافت حق لباس با مشکل روبرو هستیم.

او افزود: وضع موجود شرایط زندگی را برایمان بسیار سخت کرده است به همین دلیل شماری از کارگران از مدت‌ها قبل برای وصول این طلب قدیمی مرتباً از نهادهای مختلف و همچنین رسانه‌ها پیگیری می‌کنند اما کارفرمایان با انکار ماجرا؛ راضی به پرداخت طلب کارگران نیستند.

این کارگر که در واحد خدماتی کار می‌کند، اظهار داشت: هر چند مسئولان از موضوع مطالبات معوقه ما کارگران شهر داری باخبرند اما تاکنون واکنشی از خود نشان نداده اند، بنابراین برای وصول مطالبات معوقه خود نیازمند حمایت مسئولان هستیم امیدواریم وضعیت معیشتی کارگران روز به روز بهتر شود.

