بیانیه خانه کارگر به مناسبت بزرگداشت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران

به گزارش ایلنا، خانه کارگر به مناسبت روز ارتش بیانیه‌ای صادر کرد.

متن بیانیه خانه کارگر به مناسبت بزرگداشت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم 

در روز ۲۹ فروردین، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران ، با قلبی سرشار از افتخار و سپاس ، یاد و خاطره دلاورانی را گرامی میداریم که با ایمان راسخ  ، شجاعتی بی بدیل و عشق به میهن ، از حریم این سرزمین مقدس دفاع کرده‌اند. و این روز  را به فرماندهان، کارکنان خدوم و شریف ارتش و خانواده‌های گرانقدر آنان تبریک عرض می‌کنیم  و بر نقش ماندگار این نیروی منظم، مردمی و میهن‌دوست در صیانت از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور تأکید می کنیم.

ارتش جمهوری اسلامی ایران در طول تاریخ این سرزمین همواره تکیه‌گاهی استوار برای ملت بوده است؛ ارتش ایران نه تنها نگهبان مرزهای جغرافیایی ، بلکه حافظ استقلال ، عزت و هویت ملی ما در طول تاریخ در افتخار این کهن بوم است . از ۸ سال‌ دفاع مقدس در برابر جنگ تحمیلی تا مقاطع دشوار سال‌های اخیر، به‌ویژه در جنگ تحمیلی رمضان، که فرزندان غیور این مرز و بوم با هوشیاری، شجاعت، ایثار و فداکاری، در عرصه‌های زمینی، هوایی، دریایی و پدافند هوایی، از امنیت مردم و مرزهای کشور دفاع کردند و بار دیگر نشان دادند امنیت ایران اسلامی مرهون مجاهدت شبانه‌روزی نیروهای مسلح است.

خانه کارگر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام ارتش جمهوری اسلامی ایران بویژه شهدای جنگ رمضان و ناو شکن دنا وامام شهیدان انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (قدس سره الشریف) و ادای احترام به جانبازان، ایثارگران و آزادگان عزیز ارتشی، اعلام می‌دارد جامعه کارگری کشور همواره قدردان جانفشانی‌ها و ازخودگذشتگی‌های ارتشیان دلاور—چه در دوران دفاع مقدس و چه در جنگ تحمیلی رمضان بوده و این همبستگی ملی را سرمایه‌ای بزرگ برای اقتدار و پیشرفت ایران می‌داند.

ارتش ایران وارث سپاهیان بزرگ تاریخ است. از لشگر کوروش کبیر که منشور حقوق بشر را در دل خود داشت تا سپاه داریوش که نظم و عدالت را گسترش داد. 

از ویژگی‌های ممتاز ارتش ایران مردمی بودن و پیوند ناگسستنی با ملت و تلفیق ایمان و تخصص در توسعه فناوری های دفاعی و نظامی در دفاع از تمامیت ارضی کشور از خلیج فارس تا دریای خزر و از مرزهای شرقی تا غربی با استفاده از توان موشکی بالا و نیروی دریایی و هوایی و زمینی قدرتمند بوده است. 

جامعه کارگری ایران اسلامی در کنار ملت شریف ایران همواره قدردان جانفشانی و فداکاری های ارتشیان عزیز هستند و 

 آرزوی عزت، سلامت و توفیق روزافزون برای همه ارتشیان غیور و خانواده‌های محترم ایشان  در سایه الطاف الهی و عنایات حضرت ولیعصر (عج)و دعای خیر امامین انقلاب اسلامی (امام راحل حضرت آیت‌الله العظمی خمینی کبیر و سید شهیدان انقلاب امام سید علی خامنه‌ای) و رهبری فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای مد ظله العالی را دارد . 

و در پایان یادآوری میکنیم ارتش جمهوری اسلامی ایران سپاهی است که ریشه در تاریخ دارد و با ایمان می‌جنگد ، برای میهن فداکاری می‌کند ، ازشرف دفاع می‌کند و به آینده می‌اندیشد. 

ضمن عرض تبریک این روز فرخنده  بتمامی کارکنان غیور ارتش در نیروهای زمینی ، هوایی ، دریایی و پدافند هوایی و همچنین خانواده های صبور و پر افتخار ایشان ، از مجاهدت های ایشان قدردانی کرده و آرزوی توفیق ، عزت و سربلندی و سلامتی برای همه خدمتگزاران این مرز و بوم داریم . 

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران

 

اخبار مرتبط
