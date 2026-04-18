بیانیه خانه کارگر به مناسبت بزرگداشت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران
متن بیانیه خانه کارگر به مناسبت بزرگداشت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
در روز ۲۹ فروردین، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران ، با قلبی سرشار از افتخار و سپاس ، یاد و خاطره دلاورانی را گرامی میداریم که با ایمان راسخ ، شجاعتی بی بدیل و عشق به میهن ، از حریم این سرزمین مقدس دفاع کردهاند. و این روز را به فرماندهان، کارکنان خدوم و شریف ارتش و خانوادههای گرانقدر آنان تبریک عرض میکنیم و بر نقش ماندگار این نیروی منظم، مردمی و میهندوست در صیانت از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور تأکید می کنیم.
ارتش جمهوری اسلامی ایران در طول تاریخ این سرزمین همواره تکیهگاهی استوار برای ملت بوده است؛ ارتش ایران نه تنها نگهبان مرزهای جغرافیایی ، بلکه حافظ استقلال ، عزت و هویت ملی ما در طول تاریخ در افتخار این کهن بوم است . از ۸ سال دفاع مقدس در برابر جنگ تحمیلی تا مقاطع دشوار سالهای اخیر، بهویژه در جنگ تحمیلی رمضان، که فرزندان غیور این مرز و بوم با هوشیاری، شجاعت، ایثار و فداکاری، در عرصههای زمینی، هوایی، دریایی و پدافند هوایی، از امنیت مردم و مرزهای کشور دفاع کردند و بار دیگر نشان دادند امنیت ایران اسلامی مرهون مجاهدت شبانهروزی نیروهای مسلح است.
خانه کارگر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام ارتش جمهوری اسلامی ایران بویژه شهدای جنگ رمضان و ناو شکن دنا وامام شهیدان انقلاب اسلامی حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای (قدس سره الشریف) و ادای احترام به جانبازان، ایثارگران و آزادگان عزیز ارتشی، اعلام میدارد جامعه کارگری کشور همواره قدردان جانفشانیها و ازخودگذشتگیهای ارتشیان دلاور—چه در دوران دفاع مقدس و چه در جنگ تحمیلی رمضان بوده و این همبستگی ملی را سرمایهای بزرگ برای اقتدار و پیشرفت ایران میداند.
ارتش ایران وارث سپاهیان بزرگ تاریخ است. از لشگر کوروش کبیر که منشور حقوق بشر را در دل خود داشت تا سپاه داریوش که نظم و عدالت را گسترش داد.
از ویژگیهای ممتاز ارتش ایران مردمی بودن و پیوند ناگسستنی با ملت و تلفیق ایمان و تخصص در توسعه فناوری های دفاعی و نظامی در دفاع از تمامیت ارضی کشور از خلیج فارس تا دریای خزر و از مرزهای شرقی تا غربی با استفاده از توان موشکی بالا و نیروی دریایی و هوایی و زمینی قدرتمند بوده است.
جامعه کارگری ایران اسلامی در کنار ملت شریف ایران همواره قدردان جانفشانی و فداکاری های ارتشیان عزیز هستند و
آرزوی عزت، سلامت و توفیق روزافزون برای همه ارتشیان غیور و خانوادههای محترم ایشان در سایه الطاف الهی و عنایات حضرت ولیعصر (عج)و دعای خیر امامین انقلاب اسلامی (امام راحل حضرت آیتالله العظمی خمینی کبیر و سید شهیدان انقلاب امام سید علی خامنهای) و رهبری فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای مد ظله العالی را دارد .
و در پایان یادآوری میکنیم ارتش جمهوری اسلامی ایران سپاهی است که ریشه در تاریخ دارد و با ایمان میجنگد ، برای میهن فداکاری میکند ، ازشرف دفاع میکند و به آینده میاندیشد.
ضمن عرض تبریک این روز فرخنده بتمامی کارکنان غیور ارتش در نیروهای زمینی ، هوایی ، دریایی و پدافند هوایی و همچنین خانواده های صبور و پر افتخار ایشان ، از مجاهدت های ایشان قدردانی کرده و آرزوی توفیق ، عزت و سربلندی و سلامتی برای همه خدمتگزاران این مرز و بوم داریم .
خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران