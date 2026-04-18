آغاز واریز حقوق فروردین بازنشستگان تامین اجتماعی براساس حروف الفبا

به گزارش خبرنگار ایلنا، از دقایقی پیش، واریز حقوق فروردین بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق تامین اجتماعی در سراسر کشور آغاز شده است.

پرداختی‌ها براساس حروف الفبا است و در حال حاضر، حقوق بازنشستگانی که نام خانوادگی‌شان با «الف» آغاز می‌شود، واریز شده است.

گفتنی‌ست حقوق فروردین بازنشستگان تامین اجتماعی، مشابه اسفند سال قبل و بدون اعمال افزایش واریز می‌شود.

