آغاز واریز حقوق فروردین بازنشستگان تامین اجتماعی براساس حروف الفبا

واریز حقوق فروردین بازنشستگان تامین اجتماعی از دقایقی پیش آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، از دقایقی پیش، واریز حقوق فروردین بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق تامین اجتماعی در سراسر کشور آغاز شده است.

پرداختی‌ها براساس حروف الفبا است و در حال حاضر، حقوق بازنشستگانی که نام خانوادگی‌شان با «الف» آغاز می‌شود، واریز شده است. 

گفتنی‌ست حقوق فروردین بازنشستگان تامین اجتماعی، مشابه اسفند سال قبل و بدون اعمال افزایش واریز می‌شود. 

تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید