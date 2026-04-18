پرداخت مستمری فروردین برای برخی بازنشستگان تامین اجتماعی در بعضی استانها/ حرف «الف» هنوز واریز نشده
کد خبر : 1774821
بازنشستگان تامین اجتماعی در برخی استانها از واریز حقوق فروردین خبر دادند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، از برخی استانها خبر میرسد که واریز حقوق فروردین برای برخی بازنشستگان تامین اجتماعی بدون توجه به ترتیب الفبا انجام شده است.
این در حالیست که پیگیریهای ما نشان میدهد هنوز واریز حقوق بازنشستگان با نام خانوادگی «الف» در تهران آغاز نشده؛ این گروه از بازنشستگان انتظار دارند امروز عصر حقوق فروردین خود را دریافت کنند.