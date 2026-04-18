یادداشت وزیر کار در رثای یک دانشآموز شهید: آرزوی میرمحمد هفده ساله...
احمد میدری در یادداشتی با عنوان «آرزوی امیرمحمد هفده ساله» به شرح زندگی یکی از شهدای هنرجوی هنرستانهای فنی استان تهران پرداخته است.
به گزارش ایلنا، احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یادداشتی، به یکی از شهدای جنگ رمضان که هنرجوی یکی از هنرستانهای فنی تهران بوده است، پرداخته است.
متن این یادداشت را در ادامه میخوانید:
گروهی از همکارانم به زیارت خانواده شهید امیرمحمد نظری رفتند. امیرمحمد نظری جوان هفدهسالهای بود که در هنرستان فنی هفتم تیر در منطقه شرق تهران درس میخواند. همکارانم با انجمن پلیمر به دیدار پدر و مادر شهید رفتند. آشنائی و ارتباط ما با این مدرسه و دانش آموزانش در یک طرح شکل گرفت، وزارت کار با همکاری صاحبان کسب و کار سعی دارد که هنرستانها را به مراکز آموزش فنی و حرفهای و انجمنهای صنعتی مانند انجمن پلیمر پیوند دهد، طرحی که همنوا نام دارد.
همکارانم نقل میکردند که پدر آرام میگریست و مادر امیرمحمد از دیدار آخرش سخن میگفت:
«ساعت چهار صبح به خانه آمد و گفت که پهبادها دارند ایست بازرسیها را میزنند به ما هم گفتهاند که جابجا بشوید، شاید امروز ایست و بازرسی ما را بزنند و شهید بشوم، گفتم نگو این چه حرفی است میزنی. روز قبلش به سلمانی رفته بود. همهاش از شهادت صحبت میکرد. دیروز میگفت اگر زنده ماندم با چند تا از همکلاسیهایم باید صحبت کنم آنها اشتباه کردند آنها دشمن را نمیشناسند، ازهمکلاسیهایی میگفت که در تظاهرات دی ماه شرکت کرده بودند»
امیرمحمد دوست داشت پس از بازگشائی با همکلاسیهایش صحبت کند و از شکاف میان خودش و آنها جلوگیری کند.
خیال میکردم فقط نسل ما بود که از یک طرف در هفده سالگی در جنگ شرکت کرده بود و آرزوی اتحاد از طریق گفت و گو با مخالف را داشته و دارد. نسل ما همواره پس از انقلاب در آرزوی بازگشت به دوره یکدلی و اتحاد سال ۵۷ است. انقلابی که همه دست در دست هم داشتند اما پس از آن از هم جدا شدند. از هم جدا شدیم یا جدامان کردند و ما برای اتحاد دوباره تلاش کردیم، تلاش برای پرکردن شکافهای سیاسی و اجتماعی، شکاف میان همکلاسی ها، بچههای کوچه، و بعدها میان جناحهای سیاسی. شکافی که دل همه را به درد آورد. نسل ما همچنان در آروزی برادری و اتحاد است.
اما امیرمحمد به یادمان آورد که این آرمان همچنان زنده است و مختص نسل مانیست. آرمان اتحاد و استقلال همچنان در دل نسل امیرمحمدها شعلهور است.