به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران داروگر تهران که سه تا ۵ ماه مطالبات معوقه مزدی به همراه عیدی طلبکارند، بعد از مراجعات پی‌درپی به مقامات، موفق به دریافت مطالبات خود نشدند از این رو در انتظار کمک مسئولان استانی هستند.

یکی از این کارگران گفت: حقوق بسیار ناچیزی می‌گیریم و همین حقوق را هم با تاخیر چندین ماهه پرداخت می‌کنند. در عین حال بعد از گذشت ۲۹ روز از سال جدید (۱۴۰۵) هنوز عیدی وپاداش ما به حساب‌مان ریخته نشده است.

اوبا بیان اینکه مشکلات داروگر از چندین سال قبل در نتیجه سوءمدیریت آغاز شده است، افزود؛ اوضاعِ معیشت‌مان به قدری وخیم و بد است که برای تأمین حداقل نیازهای خورد و خوراکِ خانواده‌مان به مشکل اساسی برخورده‌ایم.

یک کارگر دیگر داروگر تهران گفت: ماه‌هاست با نسیه زندگی‌مان را می‌گردانیم؛ بارها مشکلات‌مان را بیان کردیم اما گویا اراده‌ای برای توجه به دغدغه‌های کارگران وجود ندارد. بعد از سال‌ها اطلاع‌رسانی، انگار مقامات دولتی به ویژه اداره کار اطلاعی از زندگی کارگران زحمتکش داروگر ندارند و نمی‌دانند که با چه مشکلاتی روبرو هستیم.

این کارگر در پایان گفت: مسئولانی که حقوق‌شان کامل و چندبرابر بیشتر از دریافتی کارگران به حساب‌شان واریز می‌شود و دغدغه معوقات چندین ماهه ندارند، چگونه می‌توانند شناخت درستی از وضعیت زندگی و معاش ما داشته باشند؟!

