اطلاعیه شرکت کار و تأمین درباره نتایج اولیه آزمون استخدامی

به گزارش ایلنا، به اطلاع متقاضیان شرکت کننده در آزمون استخدامی سراسری شرکت کار و تأمین که در بیست و پنجم دی‌ماه برگزار شد، می‌رساند کارنامه نتیجه متقاضیان این آزمون در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار گرفته است.

متقاضیان استخدامی شرکت کار و تامین پس از مشاهده کارنامه آزمون و در صورتی که جزو معرفی‌شدگان در آزمون مذکور هستند، ضروری است به نکات زیر توجه کنند:

- ادامه فرآیند جذب و به‌کارگیری نیرو و دعوت به مصاحبه متعاقباً توسط شرکت کار و تأمین اعلام می‌گردد.



- زمان و مکان دقیق ارزیابی، اخذ مدارک و مصاحبه منحصراً از طریق اطلاعیه شرکت کار و تأمین به اطلاع معرفی‌شدگان خواهد رسید.



- از مراجعه به مدیریت‌های درمان تأمین اجتماعی سراسر کشور جداً خودداری گردد. هرگونه اطلاع‌رسانی منحصراً از طریق شرکت کار و تأمین خواهد بود.



- بعد از اطلاع‌رسانی، عدم مراجعه داوطلب معرفی شده در مهلت مقرر به منزلۀ انصراف از ادامه مراحل تلقی خواهد شد.

شرکت کار و تأمین از طریق این آزمون، جذب 1300 نفر نیروی انسانی مورد نیاز در مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور را در دستور کار دارد. افراد واجد شرایط از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و گزینش به صورت قرارداد موقت شرکتی دعوت به همکاری خواهند شد.

ثبت‌نام در آزمون شرکت کار و تأمین منحصراً به صورت اینترنتی از طریق درگاه رسمی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org از روز دوشنبه 12 آبان 1404 آغاز و تا روز ‌‌یکشنبه مورخ 18 آبان 1404 ادامه داشت و بعد از آن تا 25 آبان تمدید شد. آزمون مربوطه نیز در 25 دی‌ماه سال گذشته برگزار شد.

مشاغل مورد نیاز در این‌ آزمون شامل، دارویار، کمک پرستار، دستیار دندانپزشک، منشی بخش و نگهبان است.

اطلاعیه‌های بعدی مربوط به آزمون استخدامی مذکور از طریق درگاه اینترنتی شرکت کار و تأمین به نشانی karotamin.ir و سایت سنجش آموزش کشور در دسترس مخاطبان و متقاضیان آزمون استخدامی قرار می‌گیرد.