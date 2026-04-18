به گزارش خبرنگار ایلنا، پیگیری‌ها نشان می‌دهد احتمالاً امروز تا بعدازظهر بخشنامه مزدی ۱۴۰۵ ابلاغ می‌شود.

طبق قول‌ها و وعده‌هایی که مقامات دولتی در نشست‌ها داده‌اند، بخشنامه باید امروز ابلاغ شود؛ این در حالیست که انتظار می‌رفت این بخشنامه چهارشنبه (۲۶ فروردین) ابلاغ شود.

تاخیر در ابلاغ بخشنامه مزدی موجب سرگردانی کارگران و کارفرمایان شده؛ در روزهای پایانی ماه، کارفرمایان نمی‌دانند چه دستمزدی به کارگران خود بپردازند و قراردادها هم معطل مانده است.

از سوی دیگر، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی نیز در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

