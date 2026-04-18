خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بخشنامه مزدی «احتمالاً» امروز ابلاغ می‌شود

کد خبر : 1774609
لینک کوتاه کپی شد.

بخشنامه مزدی ۱۴۰۵ به احتمال زیاد امروز ابلاغ می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پیگیری‌ها نشان می‌دهد احتمالاً امروز تا بعدازظهر بخشنامه مزدی ۱۴۰۵ ابلاغ می‌شود.

طبق قول‌ها و وعده‌هایی که مقامات دولتی در نشست‌ها داده‌اند، بخشنامه باید امروز ابلاغ شود؛ این در حالیست که انتظار می‌رفت این بخشنامه چهارشنبه (۲۶ فروردین) ابلاغ شود.

تاخیر در ابلاغ بخشنامه مزدی موجب سرگردانی کارگران و کارفرمایان شده؛ در روزهای پایانی ماه، کارفرمایان نمی‌دانند چه دستمزدی به کارگران خود بپردازند و قراردادها هم معطل مانده است.

از سوی دیگر، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی نیز در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید