«یعقوب اسدی» در تشریح جزئیات این طرح نوآورانه به خبرنگار ایلنا گفت: موسسه نظم‌بخشی فعالان صنعت ساختمان به عنوان کارگزار اتحادیه با هدف ساماندهی استادکاران فعال در صنعت ساختمان، در ابتدا اقدام به صدور پروانه فعالیت (گواهی شغلی) استادکاران ساختمانی نموده و ضمن مشخص نمودن درجه مهارت هر استادکار بر اساس تفاهم نامه همکاری با نظام مهندسی ساختمان، تنها استادکاران و کارگرانی که دارای پروانه فعالیت معتبر و مورد تأیید نظام استادکاری ساختمان کشور هستند، در پروژه‌ها به کار گرفته می شوند.

کارگزار اتحادیه تعاونی‌های تأمین نیاز صنفی استادکاران و کارگران ساختمانی و فصلی کشور با بیان اینکه این طرح، پروژه‌ی جدیدی است که برای نمونه در استان مازندران، در حال پیاده‌سازی است، افزود؛ این طرح، با تکیه بر سرمایه‌های خرد استادکاران، به دنبال ایجاد کارخانه‌های تولید مصالح ساختمانی مورد نیاز هر رسته شغلی است که ایده کلیدی این طرح، تبدیل مصرف‌کنندگان مصالح ساختمانی به تولیدکنندگان آن است.

اسدی با ذکر دو مزیت عمده این طرح گفت: «افزایش کیفیت مصالح ساختمانی» که با اتکا به تجربه عملی استادکاران هر رشته، مصالحی با کیفیت برتر تولید خواهد شد و دوم «کاهش قیمت‌ها» که با حذف واسطه‌ها و ایجاد زنجیره تولید و مصرف مستقیم میسر می‌شود.

مدیرعامل موسسه نظم‌بخشی فعالان صنعت ساختمان با بیان اینکه این اقدامات، گامی مؤثر در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و وحدت ملی از طریق توانمندسازی اقتصادی اقشار زحمتکش جامعه است، در ادامه افزود: در حال حاضر، استان مازندران در آستانه راه‌اندازی دو کارخانه تولید رنگ با مشارکت استادکاران نقاش ساختمانی است. این تنها آغاز راه است؛ چرا که برنامه‌ریزی برای ایجاد کارخانه‌های مشابه در سایر رشته‌های ساختمانی نیز در دستور کار قرار دارد. این طرح در آینده نزدیک، در تمامی استان‌های کشور و برای تمامی رشته‌های ساختمانی اجرا خواهد شد تا خدمتی شایسته به قشر زحمتکش استادکاران و کارگران ساختمانی ارائه شود.

اسدی اظهار داشت: «هدف ما این است که با ایجاد هم‌افزایی، هم کیفیت ساخت و ساز را بالا ببریم و هم قدرت خرید و رفاه همکارانمان را افزایش دهیم. این یک حرکت جهادی برای خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی کارگران است.»

انتهای پیام/