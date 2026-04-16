در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
انتقاد کلاهزردها از بیتوجهی/ قرار است مزد سال قبل را به ما بپردازند!
کلاهزردها اعلام کردند که «بعد از چهل روز کار در شرایط سخت جنگی، عادلانه نیست حقوقمان زیاد نشود و همان دستمزد سال قبل را به ما بپردازند».
نمایندگان اپراتورهای پستهای فشار قوی برق در گفتگو با خبرنگار ایلنا، ازعدم ابلاغ احکام حقوقی جدید انتقاد کردند.
کلاهزردها میگویند: برخلاف وعدهها و قولهای سابق، سازمان توانیر دستور داده دستمزد فروردینِ اپراتورها براساس احکام سال قبل پرداخت شود به این معنا که هیچ افزایش حقوقی در نظر نگیرند و همان حقوق اسفند را به نیروها بپردازند.
این کارگران میگویند: رئیس سازمان برنامه و بودجه پیشتر در صداوسیما اعلام کرد حتماً تا پایان فروردین باید قراردادهای پرسنل دولت با افزایش مزد ۱۴۰۵ صادر شود اما برخلاف این دستور، وزارت نیرو و توانیر با قید فوریت، به دستگاههای زیرمجموعه ابلاغ کردهاند چون هنوز ابلاغیه مزد سال جاری به دست ما نرسیده، حقوق فروردین پرسنل را بر مبنای مزد ۱۴۰۴ بپردازید.
آنها با تاکید بر اینکه اوضاع معیشتی کلاهزردها اصلاً خوب نیست و در این وضعیت بدِ تورمی گیر افتادهایم؛ افزودند: در ایام جنگ، بچههای برق و فشار قوی همیشه و هر روز پای کار بودند و نگذاشتند حتی یک ساعت بیبرقی به شبکه تحمیل شود؛ حالا مزد زحماتمان را اینگونه میدهند؟! این حق ما نیست…
