بیانیه فدراسیون جهانی اتحادیههای کارگری:
بازداشت رهبر اتحادیه معدنچیان ترکیه محکوم است
به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه WFTU، تشکل جهانی فدراسیون جهانی اتحادیههای کارگری با صدور یک بیانیه محکومیت در مورد دستگیری باشاران آکسو، سازماندهنده و رهبر اتحادیه معدنچیان ترکیه، خواستار آزادی او شد.
در این بیانیه آمده است:
فدراسیون جهانی اتحادیههای کارگریWFTU، دستگیری باشاران آکسو، سازماندهنده و رهبر اتحادیه مستقل معدنچیان ترکیه را در آستانه راهپیمایی کارگران به سمت آنکارا پایتخت در روز سه شنبه ۱۴ آوریل، محکوم میکند.
آکسو با خواسته و مطالبه بازگشت به کار کارگران اخراجی هلدینگ لیماک، پرداخت دستمزدهای معوق و مزایای باقیمانده، لغو مرخصی بدون حقوق و فراهم کردن محیط کار مطابق با مقررات ایمنی کار جهانی، راهپیمایی مذکور را برنامهریزی کرده و سازمان داده بود، اما پیش از شرکت در این حرکت مسالمتآمیز بازداشت شده است.
این راهپیمایی توسط کارگران نیروگاه حرارتی یونوس امره و معدن دوروک، طرح ریزی شد. دستگیری باشاران آکسو پس از دستگیری اعضای اتحادیههای کارگری محافل صنفی ترکیه را دچار شوک کرده است.
دستگیری باشاران آکسو حملهای است که با هدف جلوگیری از این راهپیمایی و مطالبات برحق کارگران معدن انجام میشود و فدراسیون جهانی اتحادیههای کارگری خواستار آزادی فوری مبارزان دستگیر شده و برآورده شدن مطالبات عادلانه آنهاست.
گفتنی است، طی هفتههای گذشته برخورد با فعالان کارگری در ترکیه شدت بیشتری پیدا کرده است.