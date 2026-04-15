به گزارش خبرنگار ایلنا، سازمان تامین اجتماعی در اطلاعیه‌ای از غیرفعال شدن مرکز تماس تلفنی ۱۴۲۰ طی برای چند ساعت خبر داد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است: "به اطلاع کلیه مخاطبان گرامی سازمان تامین اجتماعی می‌رساند:

به منظور ارتقای زیرساخت‌ها و با هدف افزایش ظرفیت و سرعت پاسخگویی، مرکز تماس تلفنی ۱۴۲۰ از ساعت ۱۲ الی ۱۴ امروز چهارشنبه ۲۶ فروردین ماه غیرفعال است.

یادآور می‌شود مرکز تماس سازمان تامین اجتماعی با شماره تلفن سراسری ۱۴۲۰، بدون نیاز به پیش‌شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به‌صورت ۲۴ ساعته و در تمام روزهای سال و تعطیلات، آماده ارائه خدمات، مشاوره و راهنمایی‌های لازم‌ و نیز ثبت یا پیگیری درخواست‌های کلیه بیمه‌شدگان، کارفرمایان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان است."

انتهای پیام/