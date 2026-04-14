به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه بالکان وب، معدنچیان معادن بولچیزا در آلبانی در اعتراض به وضعیت قراردادی خود با شرکت پیمانکار ترکیه‌ای و عدم توافق در ماه گذشته، دست به تجمع اعتراضی زدند.

اعتراض معدنچیان بولچیزای آلبانی این هفته وارد ششمین روز خود شده است؛ آن‌ها خواستار اجرای مفاد توافق با شرکت ترکیه‌ای ییلدیریم هولدینگ شدند.

نمایندگان مدیرعامل این شرکت پیمانکار با معدنچیان جلسه‌ای طولانی داشتند، اما هیچ توافقی بین طرفین حاصل نشد، زیرا شرکت به تعهدات قبلی خود برای اصلاح قراردادها عمل نکرده است.

طبق گزارشات محلی، معدنچیان اعلام کرده‌اند که تا زمان برآورده شدن خواسته‌هایشان، که شامل شرایط مزد ببیشتر و بیمه بهداشت و ایمنی شغلی است، به اعتراض ادامه خواهند داد.

این اعتراض واکنشی به شرایط دشوار کار و عدم پایبندی نمایندگان شرکت به تعهداتی است که قبلاً قول آن را داده بودند.

