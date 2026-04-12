اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به وضعیت درمان/ بدهی بیمه تکمیلی را نمیدهند!
بازنشستگان تامین اجتماعی گفتند: هزینههای درمان بسیار بالاست و با وجود پرداخت حق بیمه درمان در دورههای مختلف باز هم از حمایت قابل قبول برخوردار نیستیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در تماس با «ایلنا» از عدم پرداخت مطالبات بیمه تکمیلی خود خبر دادند و گفتند: هزینههای درمان بسیار بالاست و با وجود پرداخت حق بیمه درمان در دورههای مختلف، باز هم از حمایت قابل قبول برخوردار نیستیم.
آنها گفتند: سالها حق بیمه پرداخت کردیم تا در دورهی پیری حداقل در زمینه درمان مشکل نداشته باشیم اما الان بیش از هر زمان دیگری با هزینههای سرسامآور درمان دست و پنجه نرم میکنیم. از یک طرف هزینههای درمان بالاست و از طرفی دیگر خدمات بیمه مادر و بیمه تکمیلی بسیار ناچیز است.
بازنشستگان میگویند: بسیاری از اوقات مجبور میشویم به مراکز درمان خصوصی مراجعه و از جیب خود هزینه کنیم که گاهی حتی بخش قابل توجهی از حقوق و پسانداز خود را صرف میکنیم و برای گرفتنِ این هزینهای که از جیب پرداخت کردیم باید ماهها صبر کنیم.
آنها میگویند: بیمه آتیهسازان حافظ هنوز هزینههای درمان ما را بعد از گذشت ۴ ماه پرداخت نکرده و در شرایطی که هزینهها بیشتر از مستمریِ ما است، تعلل چند ماهه در پرداخت هزینه، زندگی ما را از آنچه امروز هست سختتر میکند.
بازنشستگان به کاهش ارزش پول خود اشاره میکنند و میگویند: در شرایطی که قیمتها روز به روز بالا میرود و تورم بسیار شدید است، حتی یک روز تأخیر هم ارزش پول ما را کاهش میدهد. اگر ما چند ماه پیش میتوانستیم با بدهی خود برای خانه برنج و مایحتاج روزانه بخریم، امروز دیگر با همان مبلغ نمیتوانیم همان اقلام را به همان اندازه تعیین کنیم.