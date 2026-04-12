بیمه ۷۰۰ کارگر شرکتی ذغالسنگ البرز شرقی تمدید نشد/ درمان با صرف هزینههای هنگفت!
اعتبار خدمات درمان تامین اجتماعی کارگران شرکتی معادن زغال سنگ البرز شرقی در استان سمنان به علت عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما تمدید نمیشود.
یک منبع کارگری در معدن زغال سنگ البرز شرقی در تماس با خبرنگار ایلنا گفت: اداره تامین اجتماعی شعب شهرستان دامغان، شاهرود در استان سمنان و شعبه مینودشت در استان گلستان، به دلیل بدهیهای مالی پیمانکاران شرکت زغال سنگ البرز شرقی به تامین اجتماعی، از تمدید اعتبار درمان کارگرانی که نیازمند خدمات هستند، خودداری کرده است.
یکی از کارگران شرکتی شاغل در معدن ذغال سنگ تخت (از معادن زیر مجموعه شرکت ذغالسنگ البرز شرقی) با بیان اینکه او و سایر همکاران شاغل شرکتی بیش از ۲۰ سال است که به سازمان تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت میکنند، در ادامه افزود: در حال حاضر مشکلات بیمهای ناشی ازعدم تمدید اعتبار درمان تامین اجتماعی، برای تعدادی از کارگران و خانوادههایشان مشکلاتی ایجاد کرده است.
به گفته وی؛ به صورت مشخص یک ماه (بهمن ماه ۱۴۰۴) حق بیمه حدود ۷۰۰ کارگر شرکتی به تامین اجتماعی پرداخت نشده است.
این کارگر گفت: در حال حاضر کارگران منتظر هستند که کارفرما معوقات بیمهای آنها را بپردازد تا بخشی از مشکلات برطرف شود.
طبق اظهارات وی، این کارگران بیش از ۲۰ سال است که به سازمان تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت میکنند لذا قطع بیمههای درمانی آنها، در زمانی که هر لحظه امکان وقوع حادثه برایشان وجود دارد، انصاف و عدالت نیست.
وی با بیان اینکه بیتوجهی برخی معدنداران از جمله معادن تحت پوشش شرکت زغال سنگ البرز شرقی به اصول ایمنی باعث میشود کارگران جان خود را به خطر بیاندازند، گفت: بعد از هر حادثه مسئولان وعدههای زیادی در بحث ایمنی معادن و بهروز کردن مطالبات از جمله خدمات بیمهای کارگران میدهند اما متأسفانه این وعدهها عملی نمیشود و فقط در حد حرف باقی میماند.
او گفت: مگر میشود ۷۰۰کارگری که هر لحظه احتمال وقوع حادثه برایشان وجود دارد فاقد بیمه تامین اجتماعی باشند؟ ما کارگرانی که در اعماق زمین کار میکنیم چگونه میتوانیم با حداقل دریافتی، در کنار مخارج زندگی هزینه درمان را هم از جیب بپردازیم؟
طبق اظهارت وی؛ آن دسته از کارگران شرکتی معادن زغال سنگ البرز شرقی و کارگرانی که هماکنون خود یا خانوادههایشان در بیمارستانهای طرف قرارداد با تامین اجتماعی بستری هستند، در حال حاضر بیشتر از هر زمانی به اعتبار درمان تامین اجتماعی نیازمندند اما با مشکلاتی که طی یک الی دو ماه گذشته در زمینه عدم پرداخت حق بیمه برایشان پیش آمده، برای پرداخت هزینههای درمانی سرگردان شده و دچار هزینههای گزاف میشوند.
این کارگر معدن زغال سنگ تخت در پایان اظهار داشت: مسئولان استانی و شهرستانی از وضعیت ۷۰۰ کارگر شرکتی شاغل در این واحد بزرگ معدنی باخبرند، از آنان میخواهیم نسبت به مشکلات و مطالبات کارگران بیتفاوت نباشند.
شرکت زغال سنگ البرز شرقی شامل معادنی از جمله زغال سنگ برناکی، کلاریز، تونل مادر، تونل ۴۳، اولنگ، مینو دشت، تخت و معدن رزمجای غربی است.