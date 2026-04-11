روایت بلاتکلیفی کارگران قدیمی «سامان کاشی» برای دریافت مطالبات معوقه
۱۱ نفراز کارگران قدیمی کارخانه «سامان کاشی بروجرد» ۱۰سال بعد از تعطیلی این واحد تولیدی با وجود صدور حکم قضایی هنوز نتوانستهاند مطالبات معوقه حقوقی و حق سنوات خدمت خود را دریافت کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارخانه «سامان کاشی بروجرد» در لرستان در فاصله مرداد ماه سال ۹۲ تا سال ۹۶ به دلیل آنچه از سوی کارفرما «مشکلات مالی» خوانده میشد با ۷۵ کارگر تعطیل و ورشکسته اعلام شد واز آن زمان تاکنون هنوز بخش عمدهای از مطالبات حدود ۱۱کارگر این واحد تولیدی پرداخت نشده است.
یکی از این کارگران در اینباره به ایلنا گفت: با وجود آنکه هر یک از ما کارگران با طرح شکایت در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بروجرد پیگیر مطالبات معوقه خود شدهایم اما کارفرما به بهانه مشکلات مالی اعتنایی به پرداخت مطالباتمان نمیکند.
وی با بیان اینکه ما ۱۱ کارگر با سوابق ۱۰ تا ۱۷ساله به دلیل مشکلات بیمهای هنوز امکان بازنشستگی پیدا نکردهایم افزود: قرار بود اگر کارخانه دوباره راهاندازی شود با پرداخت ادامه حق بیمه، امکان بازنشستگی برایمان فراهم شود اما با وجود اینکه کارخانه بعد از گذشت حدود ۱۰ سال تقریبا از بهمن ماه سال ۱۴۰۳ فعالیت خود را آغاز کرده، نه تنها به کار گرفته نشدیم بلکه با وجود در دست داشتن حکم قضایی برای توقیف برخی تجهیزات کارخانه، هنوز مطالباتمان به دلیل عدم اجرای حکم، وصول نشده است.
او گفت: مجموع مطالبات هر یک از ما کارگران قدیمی سامان کاشی حدود دو میلیارد تومان (بین سالهای ۹۲ تا ۹۵) است که کارفرما از آن زمان هر ماه وعده پرداخت آن را میدهد، اما نه مطالباتمان پرداخت میشود و نه تعیین تکلیف میشویم.