کالابرگ سرپرستان خانوار با رقم انتهای کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ شارژ شد.

به گزارش ایلنا، براساس اعلام وزارت رفاه، سرپرستان خانوارهایی که رقم انتهای کد ملی آنها ۳، ۴، ۵ و ۶ است از امروز ۲۰ فروردین، می توانند برای خرید مایحتاج مورد نیاز به فروشگاه‌های طرف قرارداد مراجعه و اعتبار کالابرگ خود را خرج کنند.

کالابرگ اعتبار فروردین ۱۴۰۵ تا پایان اردیبهشت معتبر خواهد بود و اعتبار کالابرگ دی، بهمن و اسفند ۱۴۰۴ تا پایان فروردین ۱۴۰۵ قابل استفاده است.

