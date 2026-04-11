دولت به کمک واحدهای آسیب دیده بیاید/ راهکارهایی برای حفظ اشتغال کارگران در دوران پس از جنگ

به گزارش خبرنگار ایلنا، آسیب به صنایع و واحدهای تولیدی و خدماتی کشور در جریان جنگ سی و نه روزه اخیر، موجی از بیکاری‌ها و آسیب‌ها به اقتصاد ایران ایجاد کرده که نتایج آن قبل از همه خود را در سفره کارگران نشان خواهد داد.

عبدالوهاب سهل آبادی (کارشناس صنعتی و رئیس خانه صنعت ایران) با اشاره به پیامدهای حملات اخیر به صنایع مادر کشور بیان کرد: برای کاهش تبعات اقتصادی این حملات و کمک به احیای صنایع و واحدهای تولیدی کشور، باید با اتخاذ تدابیر حمایتی، دولت از بنگاه‌های اقتصادی و نیروی کار، حمایت کند. دستور کار دولت بایستی چنین تعریف شود که به هر نحوی از اختلال در تولید و اشتغال جلوگیری شود.

وی با اشاره به جلسه اخیر خود و نمایندگان چند تشکل کارفرمایی دیگر با محمد اتابک، وزیر صمت دولت چهاردهم در رابطه با بازساری صنایع و اقتصاد کشور در دوران پساجنگ گفت: حملات هوایی اخیر به برخی صنایع مادر کشور از جمله فولاد مبارکه و تعدادی از واحدهای پتروشیمی بسیار آسیب‌زا و پرخسارت بوده است. آسیب به این صنایع می‌تواند بسیاری از کسب‌وکارهای پایین‌دستی مرتبط را نیز تحت تأثیر قرار دهد و موجب بیکاری خیل گسترده کارگران شود. از این رو لازم است بررسی‌های همه‌جانبه‌ای برای به حداقل رساندن تبعات اقتصادی و اجتماعی این حملات و خسارات آنها انجام شود.

این کارشناس حوزه صنعت با تأکید بر ضرورت افزایش حداکثری تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی افزود: باید شرایطی فراهم شود تا از تعدیل نیرو و از دست رفتن فرصت‌های شغلی جلوگیری شود. در این زمینه ضروری است وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، زمینه ماندگاری کارگران و نیروهای انسانی فعال در بازار کار را فراهم کنند.

رئیس هیأت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران همچنین با اشاره به ضرورت حمایت از کارگرانی که امکان ادامه فعالیت شغلی برای آن‌ها وجود ندارد، تصریح کرد: در چنین مواردی باید پوشش‌های حمایتی لازم از جمله بیمه بیکاری برای این افراد در نظر گرفته شود، در عین حال لازم است از تعدیل نیرو در بنگاه‌هایی که از شرایط مناسب برخوردارند جلوگیری شود.

عبدالوهاب سهل‌آبادی در ادامه با اشاره به رشد شتاب‌دار هزینه‌های تولید صنایع گفت: ما به مسئولان پیشنهاد می‌دهیم که افزایش تعرفه برق مصرفی واحدهای صنعتی و تولیدی کشور، خصوصاً آنهایی که در جریان جنگ اخیر آسیب‌دیدند، تا بازگشت شرایط به وضعیت عادی متوقف شود تا فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد نشود. این موضوع برای اشتغال مجدد نیروی کار نیز بسیار اهمیت دارد.

وی همچنین خواستار تداوم همکاری صادقانه دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی و استانی برای حفظ جریان تولید و تأمین نیازهای کشور شد و افزود: لازم است بسته‌های حمایتی از تولیدکنندگان در حوزه‌های مالیاتی، گمرکی، بانکی و سایر بخش‌ها به‌صورت مؤثر و عملیاتی اجرا شود تا چرخه تولید و اشتغال در کشور استمرار یابد و دچار توقف ناخواسته نشود.

این کارشناس حوزه صنعتی در پایان خاطرنشان کرد: حضور پررنگ و تلاش تولیدکنندگان و کارگران برای روشن نگه داشتن چراغ تولید و اقتصاد کشور در چنین شرایط بحرانی، نشانه‌ای روشن از تعهد و تعلق آنان به سرزمین آبا و اجدادی و منافع ملی است.

