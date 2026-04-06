به گزارش خبرنگار ایلنا، برخی منابع کارگری در شهر ابهر گفتند: صبح امروز(۱۷ فروردین ماه) تعدادی از کارگران کارخانه فولاد سیادن به تصمیم کارفرما برای تعطیلی کارخانه و از دست دادن امنیت شغلی خود اعتراض کردند.

این کارگران که سابقه کار ۱۵ تا ۲۰ساله در فولاد سیادن را دارند، گفتند: کارفرمای کارخانه فولاد سیادن به بهانه انباشت بدهی ها به اداره برق و گاز قصد تعطیلی کارخانه را دارد. وی اخیرا با چسباندن نامه تعطیلی موقت کارخانه و تعدیل کارگران، مانع از ورود نیروها به کارخانه شده و از کارگران در خواست کرده با مراجعه به واحد اداری نامه‌ عدم نیاز خود را برای دریافت مقرری یمه بیکاری دریافت کنند.

کارگران فولاد سیادن ابهر با دو ماه حقوق معوقه افزودند: این کارخانه هیچ مشکل خاصی در زمینه تولید و فروش محصولات خود ندارد. در حال حاضر اگر مشکل اتصال برق کارخانه حل شود ما امکان تولید انواع میلگرد را حتی در سه شیفت داریم.

کارگران این واحد تولیدی در ادامه تاکید کردند: با تعطیلی کارخانه هیچ تضمینی برای اشتغال دوباره آن‌ها وجود ندارد. در عین حال تعطیلی کارگران مشاغل تولیدی و صنعتی که کمک اقتصادی دولت هستند، کار درستی نیست؛ علاوه بر این، پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگران این کارخانه‌ها هزینه مضاعفی است برای دولت و صندوق بیمه بیکاری.

کارگران همچنین اظهار کردند: فولاد سیادن به عنوان یکی از بزرگترین مجموعه‌های تولیدی کشور در زمینه تولید انواع میلگرد است؛ این کارخانه در حال حاضر حدود ۲۸۰ کارگر دارد که البته امنیت شغلی آن‌ها به خطر افتاده است.

