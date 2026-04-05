خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
معرفی سامانه جدید وزارت کار/ نحوه ثبت دادخواست

کد خبر : 1769578
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت کار سامانه جدید خود با آدرس zrm.mcls.gov.ir را معرفی کرد.

به گزارش ایلنا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با خدمات الکترونیک جدید این وزارتخانه در ایام جنگ اطلاعیه صادر کرد. 

روابط عمومی وزارت کار با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به شرایط موجود و به منظور تسهیل روند رسیدگی به درخواست‌ها و شکایات مردم، سامانه ارتباطات مردمی به نشانی zrm.mcls.gov.ir به صورت شبانه‌روزی برای ثبت و پیگیری درخواست‌ها در زمینه‌های مختلف مانند کالا برگ، یارانه، عملکرد مراجع حل اختلاف،سازمان بهزیستی کشور، سازمان تامین اجتماعی، تعاونی‌ها و... راه‌اندازی شده است.

 در این اطلاعیه تأکید شده است: تمامی شهروندان می‌توانند به راحتی از این سامانه استفاده کرده و درخواست خود را بدون نیاز به مراجعه حضوری ثبت و پیگیری کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار