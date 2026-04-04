بیانیه خانه کارگر در محکومیت حمله دشمن به واحدهای پتروشیمی و صنعتی ماهشهر و بندر امام

به گزارش ایلنا، بیانیه خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران در محکومیت حمله ناجوانمردانه به ۶ واحد صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام (پتروشیمی بوعلی سینا، غدیر، امیرکبیر، نیروگاه بندر امام، فجر، انرژی خلیج فارس و مارون) که منجر به مجروح شدن کارگران شد، صادر شد.

در این بیانیه آمده است:

«کارگران، ستون فقرات تولید و صنعتگران، پاسداران استقلال اقتصادی کشورند.»

حادثه اخیر و تهاجم هوایی به منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر و مجتمع‌های عظیم پتروشیمی در بندر امام، اقدامی است که نه تنها تاسیسات اقتصادی، بلکه قلب تپنده تولید و معیشت هزاران کارگر زحمتکش این مرز و بوم را هدف قرار داده است. خانه کارگر، ضمن محکومیت شدید این تهاجم ناجوانمردانه، مراتب همدردی عمیق خود را با آسیب‌دیدگان و جامعه کارگری این منطقه اعلام می‌کند.

۱. اهمیت استراتژیک صنایع پتروشیمی

صنایع پتروشیمی در ماهشهر و بندر امام، تنها مجموعه‌ای از تجهیزات فنی نیستند؛ این صنایع سنگرهای مستحکمِ «اقتصاد مقاومتی» و پشتوانه‌ی اصلی ارزآوری و تأمین نیازهای اساسی کشور محسوب می‌شوند. حمله به این تأسیسات، در واقع ضربه زدن به چرخه تولید ملی و تلاش برای تضعیف استقلال اقتصادی کشور است. در شرایطی که صنعتگران با تکیه بر دانش بومی و توانمندی داخلی در حال شکوفایی هستند، هدف قرار دادن این زیرساخت‌ها، نشان‌دهنده کینه‌توزی دشمنان نسبت به پیشرفت و خودکفایی ایران است.

۲. کارگران؛ ستون فقرات و سرمایه اصلی نظام

خانه کارگر بار دیگر تأکید می‌نماید که کارگران و صنعتگران، نه فقط نیروی کار، بلکه ستون فقرات یک نظام و بازوان اصلی توسعه کشور هستند. امنیت و کرامت این قشر زحمتکش، خط قرمز ماست. آنانی که در گرمای سوزان خوزستان، با تعهد و تخصص خود چرخ‌های اقتصاد را به حرکت درمی‌آورند، بیش از هر کس دیگری شایسته احترام و حمایت همه‌جانبه هستند. هرگونه تعرض به امنیت محل کار این عزیزان، تعرض به امنیت ملی کشور است.

۳. ضرورت بازسازی و صیانت از نیروها

از مسئولین اجرایی و امنیتی کشور انتظار می‌رود ضمن انجام اقدامات حفاظتی و بازدارنده قاطع، تمامی امکانات لازم را برای: رسیدگی فوری به وضعیت مجروحین حادثه و تأمین سلامت کامل آنان، بازسازی سریع بخش‌های آسیب‌دیده جهت جلوگیری از وقفه در تولید، و تقویت حداکثری سیستم‌های پدافندی برای محافظت از مراکز استراتژیک کارگری، به کار گیرند.

ما در کنار خانواده‌های بزرگ کارگری ماهشهر و بندر امام ایستاده‌ایم و اطمینان داریم که با تکیه بر روحیه خستگی‌ناپذیر کارگران ایرانی، تمامی خرابی‌ها ترمیم و مسیر توسعه کشور با صلابت‌تر از گذشته ادامه خواهد یافت.

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران

