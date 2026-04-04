بیانیه خانه کارگر در محکومیت حمله دشمن به واحدهای پتروشیمی و صنعتی ماهشهر و بندر امام

بیانیه خانه کارگر در محکومیت حمله دشمن به واحدهای پتروشیمی و صنعتی ماهشهر و بندر امام
خانه کارگر، ضمن محکومیت شدید تهاجم ناجوانمردانه به تاسیسات پتروشیمی استان خوزستان، مراتب همدردی عمیق خود را با آسیب‌دیدگان و جامعه کارگری این منطقه اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، بیانیه خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران در محکومیت حمله ناجوانمردانه به ۶ واحد صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام (پتروشیمی بوعلی سینا، غدیر، امیرکبیر، نیروگاه بندر امام، فجر، انرژی خلیج فارس و مارون) که منجر به مجروح شدن کارگران شد، صادر شد. 

در این بیانیه آمده است:

«کارگران، ستون فقرات تولید و صنعتگران، پاسداران استقلال اقتصادی کشورند.» 

حادثه اخیر و تهاجم هوایی به منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر و مجتمع‌های عظیم پتروشیمی در بندر امام، اقدامی است که نه تنها تاسیسات اقتصادی، بلکه قلب تپنده تولید و معیشت هزاران کارگر زحمتکش این مرز و بوم را هدف قرار داده است. خانه کارگر، ضمن محکومیت شدید این تهاجم ناجوانمردانه، مراتب همدردی عمیق خود را با آسیب‌دیدگان و جامعه کارگری این منطقه اعلام می‌کند. 

۱. اهمیت استراتژیک صنایع پتروشیمی

صنایع پتروشیمی در ماهشهر و بندر امام، تنها مجموعه‌ای از تجهیزات فنی نیستند؛ این صنایع سنگرهای مستحکمِ «اقتصاد مقاومتی» و پشتوانه‌ی اصلی ارزآوری و تأمین نیازهای اساسی کشور محسوب می‌شوند. حمله به این تأسیسات، در واقع ضربه زدن به چرخه تولید ملی و تلاش برای تضعیف استقلال اقتصادی کشور است. در شرایطی که صنعتگران با تکیه بر دانش بومی و توانمندی داخلی در حال شکوفایی هستند، هدف قرار دادن این زیرساخت‌ها، نشان‌دهنده کینه‌توزی دشمنان نسبت به پیشرفت و خودکفایی ایران است. 

۲. کارگران؛ ستون فقرات و سرمایه اصلی نظام

خانه کارگر بار دیگر تأکید می‌نماید که کارگران و صنعتگران، نه فقط نیروی کار، بلکه ستون فقرات یک نظام و بازوان اصلی توسعه کشور هستند. امنیت و کرامت این قشر زحمتکش، خط قرمز ماست. آنانی که در گرمای سوزان خوزستان، با تعهد و تخصص خود چرخ‌های اقتصاد را به حرکت درمی‌آورند، بیش از هر کس دیگری شایسته احترام و حمایت همه‌جانبه هستند. هرگونه تعرض به امنیت محل کار این عزیزان، تعرض به امنیت ملی کشور است. 

۳. ضرورت بازسازی و صیانت از نیروها

از مسئولین اجرایی و امنیتی کشور انتظار می‌رود ضمن انجام اقدامات حفاظتی و بازدارنده قاطع، تمامی امکانات لازم را برای: رسیدگی فوری به وضعیت مجروحین حادثه و تأمین سلامت کامل آنان، بازسازی سریع بخش‌های آسیب‌دیده جهت جلوگیری از وقفه در تولید، و تقویت حداکثری سیستم‌های پدافندی برای محافظت از مراکز استراتژیک کارگری، به کار گیرند. 

ما در کنار خانواده‌های بزرگ کارگری ماهشهر و بندر امام ایستاده‌ایم و اطمینان داریم که با تکیه بر روحیه خستگی‌ناپذیر کارگران ایرانی، تمامی خرابی‌ها ترمیم و مسیر توسعه کشور با صلابت‌تر از گذشته ادامه خواهد یافت. 

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
