سازمان آموزش فنی و حرفهای خبر داد:
تداوم آموزشهای مهارتی به صورت مجازی
معاون آموزش سازمان آموزش فنیوحرفهای گفت: با توجه به شرایط جنگی و لزوم حفظ سلامت همکاران و مهارتآموزان، تمامی دورههای آموزشی کوتاهمدت مهارتی بهصورت مجازی برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، معاون آموزش سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور از تداوم ارائه خدمات آموزشهای مهارتی در سراسر کشور با بهرهگیری از بسترهای مجازی خبر داد و تأکید کرد: در شرایط کنونی جنگ، آموزش مهارتآموزان بدون وقفه ادامه خواهد یافت.
سیدجمیل احمدی، در ابلاغیهای به مدیران کل آموزش فنیوحرفهای استانها، اعلام کرد: با توجه به شرایط خاص کشور و لزوم حفظ سلامت همکاران و مهارتآموزان، از تاریخ ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ تمامی دورههای آموزشی کوتاهمدت مهارتی بهصورت مجازی و مطابق دستورالعملهای تعیینشده برگزار میشود.
وی با اشاره به برنامهریزی انجامشده برای استمرار آموزشها افزود: برای اجرای این برنامه، بستر برگزاری دورههای آموزشی در سامانه Skyroom فراهم شده و دسترسی لازم برای ادارات کل آموزش فنیوحرفهای استانها ایجاد شده است تا بتوانند با برنامهریزی مناسب نسبت به برگزاری کلاسهای آموزشی اقدام کنند.
احمدی، همچنین بر استفاده از ظرفیت محتوای آموزشی موجود در سامانههای سازمان تأکید کرد و گفت: مجموعهای از دورههای مهارتی منطبق با استانداردهای آموزشی سازمان در سامانه eskill. ir بارگذاری شده که بهصورت رایگان در اختیار مربیان و کارآموزان قرار دارد و میتواند در برگزاری آموزشهای مجازی مورد استفاده قرار گیرد.
معاون آموزش سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور در ادامه از ادارات کل استانها خواست در صورت تولید محتوای آموزشی جدید، این محتواها را مطابق استانداردهای آموزشی سازمان تهیه و پس از طی مراحل بررسی و تأیید، برای بارگذاری در سامانههای آموزشی ارسال کنند.
وی بیان کرد: تمامی ضوابط و مقررات آموزشی سازمان در برگزاری دورههای مجازی نیز لازمالاجراست و نظارت بر حسن اجرای آنها بهصورت جدی دنبال خواهد شد.
احمدی در پایان با اشاره به اهمیت استمرار آموزشهای مهارتی در شرایط کنونی کشور، اذعان داشت: سازمان آموزش فنیوحرفهای تلاش میکند، حتی در شرایط جنگی نیز روند مهارتآموزی در کشور متوقف نشود و دسترسی کارآموزان به آموزشهای مهارتی با استفاده از فناوریهای نوین آموزشی تداوم یابد.