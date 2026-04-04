۵ نفر در جریان حمله به پتروشیمی های ماهشهر مجروح شدند/ تخلیه کارگران

معاون امنیتی استاندار خوزستان از هدف قرار گرفتن چند مجتمع پتروشیمی در منطقه ماهشهر خبر داد و اعلام کرد در پی این حملات، تعدادی مجروح شده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ولی‌الله حیاتی، معاون امنیتی استاندار خوزستان اعلام کرد شرکت پتروشیمی «بندرامام» دقایقی پیش هدف حمله قرار گرفته و بخش‌هایی از آن دچار آسیب شده است.

وی با اشاره به حملات صورت‌گرفته در روز شنبه ۱۵ فروردین در منطقه معشور (ماهشهر) افزود: مجتمع‌های پتروشیمی «فجر ۱»، «فجر ۲» و «رجال» نیز در این حملات هدف قرار گرفته‌اند.

حیاتی در عین حال با اصلاح برخی گزارش‌های پیشین تأکید کرد: برخلاف اعلام‌های اولیه، در این حمله آسیبی به پتروشیمی «امیرکبیر» وارد نشده است.

معاون امنیتی استاندار خوزستان همچنین اعلام کرد: بر اساس آخرین گزارش‌ها، در پی این حملات پنج نفر مجروح شده‌اند.

احتمالاً این مجروحان از کارگران پتروشیمی ها باشند. 

در عین حال، کارگران از تمام مجتمع های صنعتی منطقه تخلیه شده اند. 

