بازنشستگان تامین اجتماعی: هرچه زودتر افزایش مستمری مصوب شود

کارگران بازنشسته خواستار تصویب و ابلاغ افزایش مستمری از سوی مدیران تامین اجتماعی هستند.

جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق تامین اجتماعی در تماس با ایلنا، خواستار تصویب و ابلاغ هرچه سریعتر افزایش مستمری از سوی مدیران تامین اجتماعی شدند. 

آن‌ها اعلام کردند: انتظار داریم قبل از پایان فروردین، مدیرعامل تامین اجتماعی افزایش مستمری بازنشستگان، مستمری بگیران و از کارافتادگان این صندوق را برای سال جدید اعلام کند تا هرچه زودتر مشمول پرداخت شود. 

به گفته این بازنشستگان، زندگی با حقوق‌های ناچیز سال قبل، امکان‌پذیر نیست. آن‌ها تاکید کردند: مدیرعامل تامین اجتماعی در شرایط بحرانی فعلی باید بیش از همیشه به فکر بازنشستگان باشد.

 

