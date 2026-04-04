بازنشستگان تامین اجتماعی: هرچه زودتر افزایش مستمری مصوب شود

جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق تامین اجتماعی در تماس با ایلنا، خواستار تصویب و ابلاغ هرچه سریعتر افزایش مستمری از سوی مدیران تامین اجتماعی شدند.

آن‌ها اعلام کردند: انتظار داریم قبل از پایان فروردین، مدیرعامل تامین اجتماعی افزایش مستمری بازنشستگان، مستمری بگیران و از کارافتادگان این صندوق را برای سال جدید اعلام کند تا هرچه زودتر مشمول پرداخت شود.

به گفته این بازنشستگان، زندگی با حقوق‌های ناچیز سال قبل، امکان‌پذیر نیست. آن‌ها تاکید کردند: مدیرعامل تامین اجتماعی در شرایط بحرانی فعلی باید بیش از همیشه به فکر بازنشستگان باشد.

