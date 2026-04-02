رویترز گزارش داد:
وضعیت بغرنج کارگران مهاجر در خلیج فارس/ ستم و ناامنی تشدید شد
کارگران مهاجر با تشدید درگیری در سراسر خاورمیانه با خطرات پیچیدهای روبرو شدند.
به گزارش ایلنا و به نقل از خبرگزاری رویترز، با بروز جنگ و حمله آمریکا و اسراییل به ایران در ماه گذشته، امنیت کاری و جانی کارگران مهاجر فعال در بنادر کلیه نقاط خلیج فارس دچار مشکل شده است.
در این گزارش آمده است: کارگران مهاجر با تشدید درگیری در سراسر خاورمیانه به دنبال حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، با خطرات پیچیدهای روبرو شدند.
این اتفاق علیرغم سود کلانی که شرکتهای چندملیتی بزرگ همچنان از اقتصاد خلیج فارس به ارزش بیش از ۲ تریلیون دلار به دست میآورند، اتفاق میافتد. سودی که بر اساس کار کارگران مهاجر ایجاد می شد.
خلیج فارس میزبان ۳۱ میلیون کارگر مهاجر است که اکثر آنها از جنوب و جنوب شرق آسیا هستند و سهم نامتناسبی از آسیب را متحمل می شوند: طبق گزارش سازمان عفو بین الملل در ۱۱ مارس، از ۱۷ نفری که در کشورهای حاشیه خلیج فارس کشته شدند، ۱۱ نفر مهاجر بودند.
پیش از این نیز وضعیت کارگران مهاجر این منطقه خوب نبود. آزار و اذیت کارگران مهاجر در خلیج فارس توسط شرکتهایی در خاورمیانه مانند کافلا که توانایی کارگران را برای تغییر شغل یا خروج آزادانه از کشور محدود میکند، به خوبی مستندسازی و گزارش شده و شواهد اقدامات آنها شامل سرقت دستمزد، خشونت و کار اجباری به دفاتر سازمان جهانی کار و دیگر نهادهای صنفی و مدنی ارسال شده است.
علاوه بر این کارگاههای مهاجران اغلب در کنار اهداف نظامی از جمله پارک های صنعتی در نزدیکی پایگاههای نظامی و زیرساختهای لجستیکی قرار دارند. تلفات در چنین مکان هایی قبلاً گزارش شده است؛ مانند مرگ یک کارگر بنگلادشی بر اثر اصابت ترکش موشک در منطقه صنعتی سلمان در بحرین که اخیرا گزارش شد!
گروههای جامعه مدنی شکافهای موجود در سرپناه، مسیرهای تخلیه و خدمات اضطراری را برجسته کردهاند، در حالی که گزارشها نشان میدهد که برخی از کارگران راهنمایی اندکی دریافت کردهاند یا هیچ راهنمایی در مورد اقداماتی که باید در زمان وقوع اعتصاب انجام دهند دریافت نکردهاند.
نیویورک تایمز در گزارشی از یک کارگر پاکستانی شاغل در یک شرکت لبنیات در دبی خبر داد که وقتی انفجار در محل کارش رخ داد نمی دانست کجا مخفی شود یا چه کار کند.
با وجود دستورات «سرپناه در محل»، بسیاری از مهاجران با دستمزد پایین به دلیل دستمزدهای فقر، ناامنی شغلی و نبود مرخصی با حقوق به کار خود ادامه داده اند. از سوی دیگر، کسانی که کار را متوقف میکنند، یا شغل خود را با کندی یا تعطیلی کسبوکار از دست میدهند، با عواقب اقتصادی ویرانگری مواجه میشوند. با بسته شدن حریم هوایی که مانع از بازگشت آنها به خانه میشود، برخی از کارگران بدون دستمزد گرفتار میشوند.