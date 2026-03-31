سید مالک حسینی در بازدید از یکی از کارخانه های تولید محصولات پروتئینی خبر داد:
پرداخت بیش از ۳۳ همت تسهیلات تکلیفی اشتغال سال ۱۴۰۴
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت بیش از ۳۳ همت تسهیلات تکلیفی اشتغال سال ۱۴۰۴ خبرداد و گفت: پرداخت تسهیلات تکلیفی اشتغال سال ۱۴۰۴ تا پایان اردیبهشت ماه تمدید شد.
به گزارش ایلنا، «سید مالک حسینی» در بازدید از یکی از کارخانه های تولید محصولات پروتئینی با همراهی «سام دلیری» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران اظهار کرد: به رغم مشکلاتی که در ماههای اخیر به ویژه جنگی که اخیراً به کشور تحمیل شد، موضوع پرداخت تسهیلات اشتغال متوقف نگردیده است.
وی افزود: تا کنون ۸۶ همت پرونده به بانک ها ارسال شده و خوشبختانه بانکهای عامل نیز از روز های آغازین پس از تعطیلات نوروز پرداخت تسهیلات را از سر گرفتهاند.
حسینی ادامه داد : تا کنون ۸۶ همت پرونده تسهیلات تکلیفی اشتغال سال ۱۴۰۴ تشکیل شده که ۳۸ درصد آن تکمیل و پرداخت شده است.
معاون وزیر کار تصریح کرد: انشالله همزمان در تدارک هستیم که بتوانیم امسال با سرعت خیلی بالاتری پرداخت تسهیلات اشتغال ۱۴۰۵ را برنامه ریزی کنیم و ما مکاتبات رسمی را برای این موضوع شروع کردیم که برابر الزامات قانون بودجه با شرایط سختی هم که وجود دارد، در اردیبهشت ماه امسال بتوانیم اعتبار ۱۴۰۵ را مصوب و ابلاغ کنیم.