خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعتراض کارگران فیلیپین به گرانی سوخت با وقوع جنگ در خاورمیانه

کد خبر : 1767595
لینک کوتاه کپی شد.

جنگ در خاورمیانه و بسته شدن مسیر انتقال انرژی از تنگه هرمز، کارگران بخش حمل و نقل فیلیپین را با مشکل افزایش قیمت سوخت مواجه کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روزنامه انگلیسی گاردین، جمعی از کارگران بخش حمل و نقل و ترابری فیلیپینی در مانیل پایتخت این کشور در اعتراض به افزایش شدید قیمت سوخت تظاهرات اعتراضی بر پا کردند. 

صبح روز دوشنبه این هفته کارگران فیلیپینی در حالی به گرانی سوخت اعتراض کردند که فیلیپین به‌طور ویژه در برابر افزایش قیمت نفت ناشی از جنگ در خاورمیانه آسیب‌پذیر است. دولت این کشور اکنون با اعتراضات و خشم گسترده‌ای روبه‌رو است.

جیسون ناگا، راننده تاکسی سه‌چرخ در خیابان‌های مانیل است. در یک روز عادی، ۵۰۰ پزو (۸ دلار) به خانه می‌آورد تا چهار فرزندش را سیر کند. او روزانه چهار لیتر بنزین نیاز دارد تا مسافرانش را در شهر جابه‌جا کند و افزایش ۶۰ درصدی قیمت سوخت، نزدیک به یک‌سوم درآمد خالص او را از بین برده است.

ناگا به روزنامه گاردین گفت: «اگر قیمت بنزین باز هم بالاتر برود، چیزی برای ما باقی نمی‌ماند.» تنها تفریح خانواده‌اش – رانندگی به سمت مراکز خرید دارای تهویه مطبوع در آخر هفته‌ها برای فرار از گرما – اولین چیزی بود که حذف شد.

فیلیپین تقریباً تمام نفت خام خود را از خاورمیانه وارد می‌کند. این دولت اولین دولت در جهان بود که به دلیل بحران نفتی ناشی از جنگ در خاورمیانه، وضعیت اضطراری ملی انرژی اعلام کرد، و خشم عمومی نسبت به واکنش به افزایش سرسام‌آور قیمت سوخت و مشکلات تأمین، به خیابان‌ها سرازیر شده است.

یک فعال کارگری در تجمع اعتراضی دوشنبه به گاردین می‌گوید: کارگران حمل‌ونقل، اولین و بیشترین ضربه را از بحران سوخت می‌خورند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار