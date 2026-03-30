درخواست فوری خانه صمت ایران از IOE:
حمله به کارخانجات و شهادت کارگران ایرانی را محکوم کنید
در پی وقوع چندین حمله موشکی و هوایی به کارخانجات غیرنظامی ایران و شهادت جمعی از کارگران، خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در نامهای رسمی به سازمان بینالمللی کارفرمایان (IOE) خواستار موضعگیری جهانی، محکومیت این حملات و طراحی سازوکارهای محافظتی برای محیطهای کار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه صمت ایران، در پی سلسله حملات موشکی و هوایی به واحدهای تولیدی و کارخانجات غیرنظامی کشور، خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با ارسال نامهای رسمی به دبیرکل سازمان بینالمللی کارفرمایان (IOE)، خواستار ورود جدی جامعه جهانی کارفرمایان به این موضوع و اعلام موضع رسمی شد.
در این نامه تأکید شده است که این حملات، علاوه بر تخریب گسترده زیرساختهای صنعتی، باعث شهادت و جراحت تعداد قابل توجهی از کارگران و کارکنان خطوط تولید شده و امنیت محیطهای کاری را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. خانه صنعت این اتفاقات را نقض آشکار حق بنیادین کار، امنیت شغلی و حق حیات توصیف کرده است.
بر پایه مفاد این نامه، حمله به مراکز تولیدی غیرنظامی با تعهدات بینالمللی در حوزه کار، اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (بهویژه SDG8 مربوط به کار شایسته و رشد اقتصادی پایدار) و استانداردهای پذیرفتهشده جهانی درباره ایمنی محیط کار در تعارض است و پیامدهای عمیقی بر زندگی میلیونها کارگر و خانوادههای آنان دارد.
خانه صنعت، معدن و تجارت ایران از IOE خواسته است مجموعهای از اقدامات عملی و صنفی را در دستور کار قرار دهد، از جمله:
• صدور بیانیه رسمی محکومیت حملات و ابراز همدردی با خانوادههای قربانیان
• طرح موضوع در نشستهای مشترک IOE و ILO و جلب توجه نهادهای بینالمللی به خطرات امنیتی علیه محیطهای کار
• استفاده از ظرفیت مشورتی IOE برای ایجاد اجماع جهانی علیه حمله به اماکن تولیدی
• همکاری برای طراحی سازوکارهای پیشگیرانه بینالمللی به منظور حفاظت از کارگران، کارفرمایان و داراییهای صنعتی در شرایط بحران
• تشویق اعضای IOE به اعلام همبستگی رسمی با بخش تولید ایران
در بخش پایانی این نامه آمده است: «اکنون بیش از هر زمان ضرورت دارد جامعه جهانی کارفرمایان در دفاع از حق حیات و فعالیت تولیدی در محیطهای امن، موضع واحد و مؤثر اتخاذ کند.»
خانه صنعت همچنین اعلام کرده آماده است مستندات مرتبط با حملات به واحدهای تولیدی را برای بررسی تخصصی در اختیار IOE قرار دهد.