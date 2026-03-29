بازدید وزیر کار از یک مرکز نگهداری از فرزندان داری معلولیت در یزد

در روزهایی که کشور درگیر شرایط جنگی است، مردم خیر و نیک‌اندیش یزد بار دیگر نشان دادند که حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، به‌ویژه معلولان و توان‌یابان، در هیچ شرایطی به فراموشی سپرده نمی‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از  مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی،"احمد میدری"وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعیدر سفر کاری به یزد در مرکزی حضور یافت که بیش از ۸۰ کودک با معلولیت ذهنی نگهداری می‌شوند؛ کودکانی که همچنان در سایه توجه و حمایت مستمر خیرین، خدمات توان‌بخشی، آموزشی و حمایتی دریافت می‌کنند. نکته قابل توجه آن است که این حمایت‌ها نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه در بسیاری موارد بیش از شرایط عادی نیز ادامه داشته است.
میدری، به همراه محمدرضا بابایی استاندار یزد، فرهاد شیخی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و نادر هومنیان مدیرکل بهزیستی استان و جمعی از مسئولان، از این مرکز بازدید کردند.
میدری در جریان این بازدید، ضمن گفت‌وگو با مدیران و کارشناسان، از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات قرار گرفت و با قدردانی از تلاش‌های کادر تخصصی، بر لزوم توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت خدمات تأکید کرد. وی همچنین از همراهی و نقش ارزشمند خیرین در تداوم خدمت‌رسانی به این کودکان قدردانی کرد.
در ادامه، استاندار یزد نیز با اشاره به اهمیت اجتماعی این مرکز، از آمادگی مجموعه مدیریتی استان برای حمایت بیشتر خبر داد. همچنین مدیرکل بهزیستی استان گزارشی از وضعیت موجود و نیازهای مرکز ارائه کرد.
در پایان این بازدید، بر تقویت همکاری بین دستگاه‌ها، جذب منابع و اجرای طرح‌های نوآورانه برای ارتقای سطح خدمات به این کودکان تأکید شد.

 

