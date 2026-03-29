تمدید مهلت زمانی پرداخت حق بیمه برای بیمهشدگان گروههای خاص
مهلت پرداخت حق بیمه برای بیمهشدگان خاص اعم از بیمههای اختیاری، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و زیرمجموعههای آن، بیمههای توافقی، کارگران ساختمانی، رانندگان حملونقل درون و برون شهری، قالیبافان و ... تا سه شنبه 11 فروردین تمدید میشود
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، با توجه به مشکلات شبکه بانکی و اینترنت در روزهای پایانی سال و به منظور مساعدت با بیمهپردازانی که در شرایط خاص کنونی موفق به انجام تعهدات قانونی خود نشدهاند؛ مهلت پرداخت حق بیمه برای بیمهشدگان خاص اعم از بیمههای اختیاری، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و زیرمجموعههای آن، بیمههای توافقی، کارگران ساختمانی، رانندگان حملونقل درون و برون شهری، قالیبافان و ... تا سه شنبه 11 فروردین تمدید میشود و با قرارداد اولیه و بدون نیاز به انعقاد قرارداد جدید امکان پرداخت حق بیمه فراهم شده است.
لذا بیمه شدگان مذکور که تاکنون موفق به پرداخت حق بیمه نشدهاند، میتوانند از طریق شعب، کارگزاریها و سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی es.tamin.ir در مهلت باقیمانده نسبت به پرداخت حق بیمه بدون نیاز به قرارداد جدید اقدام نمایند.