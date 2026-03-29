مهلت دریافت لیست و حق بیمه مربوط به بهمن ماه تمدید شد

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه تامین اجتماعی آمده است:

«قابل توجه کارفرمایان محترم:



با توجه به مشکلات شبکه بانکی و اینترنت در روزهای پایانی سال و به منظور مساعدت با کارفرمایانی که در شرایط خاص کنونی موفق به انجام تعهدات قانونی خود نشده‌اند؛ استثنائا مهلت دریافت لیست و حق بیمه مربوط به بهمن ماه ۱۴۰۴، (بدون جرائم تاخیر) تا روز سه شنبه ۱۱ فروردین تمدید شده است.

شعب، کارگزاری‌ها و سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی es.tamin.ir آماده دریافت لیست و حق بیمه شما در مهلت باقی‌مانده هستند.»

