اطلاعیه تامین اجتماعی؛
مهلت دریافت لیست و حق بیمه مربوط به بهمن ماه تمدید شد
تامین اجتماعی مهلت دریافت لیست و حق بیمه مربوط به بهمن ماه را تمدید کرد.
به گزارش ایلنا، در اطلاعیه تامین اجتماعی آمده است:
«قابل توجه کارفرمایان محترم:
با توجه به مشکلات شبکه بانکی و اینترنت در روزهای پایانی سال و به منظور مساعدت با کارفرمایانی که در شرایط خاص کنونی موفق به انجام تعهدات قانونی خود نشدهاند؛ استثنائا مهلت دریافت لیست و حق بیمه مربوط به بهمن ماه ۱۴۰۴، (بدون جرائم تاخیر) تا روز سه شنبه ۱۱ فروردین تمدید شده است.
شعب، کارگزاریها و سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی es.tamin.ir آماده دریافت لیست و حق بیمه شما در مهلت باقیمانده هستند.»