به گزارش ایلنا،

در این نامه تاکید شده که نگاه عدالت‌محور شورای عالی کار در تعیین حداقل مزد سال پیش رو تبلور یافته است.

متن کامل نامه به این شرح است:

«بسمه تعالی

جناب آقای دکتر پزشکیان

رئیس‌جمهور محترم مردم ایران

با سلام و احترام؛

شورای عالی کارِ اسفند ۱۴۰۴ در شرایطی متفاوت و غرورآفرین تشکیل شد و گوشه‌ای از همدلی، وفاق و انسجام ملی برای رفع دغدغه‌های مردمی را به نمایش گذاشت. این شورا متشکل از جمعی از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت و برآمده از ملتی بزرگ است؛ ملتی که ایستادگی مقابل قدرتی ظالم و پوشالی را به جهانیان نشان داد؛ ملتی که حامی رزمندگان رشید و مدبر خود هستند؛ ملتی که قدر رهبر شهید خود را می‌داند و شهادت او را به نماد همبستگی تبدیل کرده و پشت رهبر جوان خود ایستاده و صحنۀ سیاست را خالی نمی‌کند.

نگاه عدالت‌محور شورای عالی کار در تعیین حداقل مزد سال پیش رو نیز تبلور یافته است. این شورا ملهم از باورهای دینی و تجربۀ بشری به دنبال جمع عدالت و کارآمدی است. خوشبختانه شما هم منشور دولت خود را بر آموزه‌های امام علی (ع) - نمادی از حکومت عادلانه - قرار داده‌اید.

از دولت چهاردهم برای تمام تلاش‌هایش برای بهبود معیشت مردم و ایجاد اطمینان خاطر در جامعه به ویژه در ایام جنگ تحمیلی و حمایت از کارگران و کارفرمایان در این شرایط سخت سپاسگزاریم. حضور سه وزیر «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «امور اقتصادی و دارایی» در کنار کارگران و کارفرمایان و تایید نظرات جامعۀ کار و تولید نشانه‌ای از همراهی دولت و ملت است. توفیق جنابعالی را در همۀ حوزه‌ها از خداوند متعال خواستاریم و امید داریم که همگرایی دولت و جامعه در تمام ساحت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به بالندگی و آبادانی ایران اسلامی و شکست مطامع دشمنان برای ضربه زدن به این مرزوبوم منجر شود.»

گفتنی است، روسای هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسرکشور و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایران، خانه کارگر و نماینده کارگران در شورای عالی کار این نامه را امضاء کرده اند.

انتهای پیام/