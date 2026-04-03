عیدعلی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین، در خصوص وضعیت درمان کارگران و بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ به خبرنگار ایلنا گفت: کارگران و بازنشستگان هم در حوزه درمان مستقیم و هم در حوزه درمان غیرمستقیم با مشکلات جدی مواجه هستند. امکانات موجود سازمان تأمین اجتماعی به هیچ‌وجه پاسخگوی نیاز بیمه‌شدگان نیست.

وی با اشاره به اجبار بیمه‌شدگان برای رفتن به سمت مراکز درمانی خصوصی گفت: متأسفانه بیماران به دلالیل مختلف به سمت بیمارستان‌های خصوصی سوق داده می‌شوند و هزینه‌های بسیاری از جیب پرداخت می‌کنند و در نهایت بخش ناچیزی از این هزینه‌ها آن هم بعد از مدت طولانی به جیب برمی‌گردد. این وضعیت نشان‌دهنده مشکلات جدی در نظام ارائه خدمات درمانی است.

کریمی ادامه داد: بسیاری از بیماران به‌جای استفاده از امکانات مراکز درمانی وابسته، به بیمارستان‌های خصوصی مراجعه می‌کنند که با توجه به شرایط اقتصادی موجود، اغلب توان پرداخت هزینه‌های آن را ندارند. به‌گونه‌ای که حتی یک عمل جراحی ساده ممکن است بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان هزینه در بر داشته باشد که برای یک کارگر عملاً غیرقابل تأمین است. در مواردی، بیماری‌های جدی‌تر نیز به‌دلیل همین ناتوانی مالی، به نتایج ناگوار منتهی می‌شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: با وجود کسر منظم حق بیمه از حقوق افراد، پرداخت هزینه‌های درمانی از سوی بیمه‌ها با تأخیر انجام می‌شود. در حوزه بیمه تکمیلی نیز، به‌ویژه در طرح‌های جدید، کارایی و رضایت مطلوبی مشاهده نشده و همچنان مشکلات پابرجاست. متأسفانه هم در بیمه تکمیلی و هم در بیمه عمر، افراد ناچارند چندین ماه در انتظار دریافت خدمات یا مطالبات خود باشند.

کریمی گفت: یکی از مهم‌ترین گلایه‌ها این است که بازنشستگان طی سال‌های خدمت خود چندین بار حق بیمه پرداخت کرده‌اند، اما اکنون از حداقل آرامش در زمان نیاز به خدمات درمانی برخوردار نیستند و باید ماه‌ها برای دریافت هزینه‌های خود منتظر بمانند، آن هم در شرایطی که مبالغ پرداختی بسیار ناچیز است.

وی تاکید کرد: در حوزه درمان مستقیم نیز کمبود امکانات، تجهیزات، پزشکان و متخصصان به‌شدت محسوس است و در بسیاری از استان‌ها زیرساخت‌های لازم وجود ندارد. این در حالی است که بر اساس «قانون الزام»، خدمات درمانی باید به‌صورت کامل و رایگان ارائه شود، اما در عمل چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد.

کریمی افزود: در مجموع، کارگران و بازنشستگان با مشکلات متعددی در حوزه درمان مواجه هستند و به‌ویژه بازنشستگان که معمولاً همزمان با چند بیماری دست‌وپنجه نرم می‌کنند، ناچارند از اندوخته شخصی ناچیز خود برای تأمین هزینه‌های درمان استفاده کنند.

